У заяві Армії США також зазначається, що американські військові кораблі залишаться в районі Ормузької протоки — «щоб забезпечити дотримання, виконання та повну силу всіх положень угоди» (Фото: Reuters)

Про це 18 червня повідомляється на офіційній сторінці Centcom у соціальній мережі Х.

«Сьогодні Збройні сили США зняли блокаду з усього морського руху — як на вхід до іранських портів та прибережних районів, так і на вихід з них — відповідно до вказівки президента (Дональда Трампа — ред.). Американські війська не перешкоджають проходу суден до іранських портів у Перській затоці та Оманській затоці або з них», — йдеться у заяві офіцерів.

Реклама

Як зазначає видання The Guardian, блокада протоки з боку США діяла з 13 квітня, при цьому контроль над цим водним шляхом був ключовим пунктом конфлікту під час війни. При цьому, згідно з даними Marine Traffic, станом на сьогодні, Ормузську протоку перетнули щонайменше сім суден.

У заяві Centcom також зазначається, що військові кораблі залишаться в цьому районі, «щоб забезпечити дотримання, виконання та повну силу всіх положень угоди».

Інфографіка: NV

Вночі на 18 червня стало відомо, що лідери США та Ірану Дональд Трамп і Масуд Пезешкіан підписали меморандум про взаєморозуміння, спрямований на припинення конфлікту на Близькому Сході. Причому кожен із них зробив це окремо: Трамп підписував документ у Франції.

15 червня віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що угода з Іраном вже була підписана в електронному вигляді минулими вихідними. При цьому Венс натякнув, що умови угоди вже набрали чинності і що Іран не отримує жодних нових фінансових пільг.

Раніше телеканал CNN оприлюднив текст меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном, що складається з 14 пунктів і поки що не опублікований офіційно.

Документ було опубліковано на сайті телеканалу. Його зміст підтвердив дипломат, який ознайомився з проектом під час саміту G7 у Франції цього тижня, а також ще два дипломатичні джерела, причетні до переговорів.

Згідно з текстом, США дозволять Ірану експортувати нафту та нафтохімічну продукцію. Водночас Тегеран зможе отримати доступ до фонду розвитку в розмірі 300 млрд доларів за умови виконання зобов’язань щодо ядерної програми в рамках подальших переговорів.

У документі відсутні конкретні положення щодо подальшої долі високозбагаченого урану Ірану.

Реклама:

Після підписання меморандуму Іран зобов’язується вжити заходів для відновлення протягом 30 днів стабільного судноплавства торгових суден між Перською затокою та Оманським морем.