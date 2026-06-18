Блокада Ормузької протоки офіційно завершена — Армія США
У заяві Армії США також зазначається, що американські військові кораблі залишаться в районі Ормузької протоки — «щоб забезпечити дотримання, виконання та повну силу всіх положень угоди» (Фото: Reuters)
Представники Центрального командування Збройних сил США (Centcom)заявили, що блокада Ормузької протоки остаточно знята.
Про це 18 червня повідомляється на офіційній сторінці Centcom у соціальній мережі Х.
«Сьогодні Збройні сили США зняли блокаду з усього морського руху — як на вхід до іранських портів та прибережних районів, так і на вихід з них — відповідно до вказівки президента (Дональда Трампа — ред.). Американські війська не перешкоджають проходу суден до іранських портів у Перській затоці та Оманській затоці або з них», — йдеться у заяві офіцерів.
Як зазначає видання The Guardian, блокада протоки з боку США діяла з 13 квітня, при цьому контроль над цим водним шляхом був ключовим пунктом конфлікту під час війни. При цьому, згідно з даними Marine Traffic, станом на сьогодні, Ормузську протоку перетнули щонайменше сім суден.
У заяві Centcom також зазначається, що військові кораблі залишаться в цьому районі, «щоб забезпечити дотримання, виконання та повну силу всіх положень угоди».
Вночі на 18 червня стало відомо, що лідери США та Ірану Дональд Трамп і Масуд Пезешкіан підписали меморандум про взаєморозуміння, спрямований на припинення конфлікту на Близькому Сході. Причому кожен із них зробив це окремо: Трамп підписував документ у Франції.
15 червня віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що угода з Іраном вже була підписана в електронному вигляді минулими вихідними. При цьому Венс натякнув, що умови угоди вже набрали чинності і що Іран не отримує жодних нових фінансових пільг.
Раніше телеканал CNN оприлюднив текст меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном, що складається з 14 пунктів і поки що не опублікований офіційно.
Документ було опубліковано на сайті телеканалу. Його зміст підтвердив дипломат, який ознайомився з проектом під час саміту G7 у Франції цього тижня, а також ще два дипломатичні джерела, причетні до переговорів.
Згідно з текстом, США дозволять Ірану експортувати нафту та нафтохімічну продукцію. Водночас Тегеран зможе отримати доступ до фонду розвитку в розмірі 300 млрд доларів за умови виконання зобов’язань щодо ядерної програми в рамках подальших переговорів.
У документі відсутні конкретні положення щодо подальшої долі високозбагаченого урану Ірану.
Після підписання меморандуму Іран зобов’язується вжити заходів для відновлення протягом 30 днів стабільного судноплавства торгових суден між Перською затокою та Оманським морем.