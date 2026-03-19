Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі є розуміння того, як саме країни Близького Сходу можуть підтримати Україну . Зокрема це стосується постачання систем протиповітряної оборони.

Зеленський зазначив, що секретар РНБО Рустем Умєров цього тижня відвідав ключові столиці регіону Затоки та вже доповів про результати.

«Є розуміння, які нові безпекові домовленості можуть бути з країнами в цьому регіоні. Є конкретні речі, якими вони можуть підтримати нас, Україну, підтримати наш захист — передусім це ППО, — і є те, в чому ми можемо підтримати їх, і вже підтримуємо», — сказав президент під час відеозвернення в четвер, 19 березня.

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Він також зазначив, що щоденно отримує доповіді стосовно роботи українських груп експертів, які допомагають країнам Близького Сходу захищатись від шахедів.

«Удари залишків іранського режиму по Катару, по Саудівській Аравії, по Еміратах та інших країнах — це удари фактично по глобальній стабільності та по європейській енергетичній безпеці. Україна готова долучатися до спільних безпекових ініціатив, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію. Україна давно пропонує створити реалістичні та дієві інструменти, щоб можна було ставити на місце тих, хто блокує морські торговельні шляхи, хто знищує, просто знищує нормальне судноплавство, знищує енергетичну інфраструктуру», — додав Зеленський.

18 березня під час спілкування з журналістами речник МЗС Георгій Тихий заявив, що Україна розраховує на взаємну підтримку з боку країн Близького Сходу, яким Київ надає допомогу в протидії шахедам.

За словами Тихого, Україна розраховує на підтримку за чотирма загальними напрямками:

посилення політичної підтримки України,

підтримка санкційної політики стосовно Росії та Ірану,

розширення співпраці у сфері безпеки та оборони,

участь у відновленні України та інвестиційних проєктах.

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5 березня Володимир Зеленський повідомляв, що Україна отримала запит від США про допомогу в захисті від шахедів на Близькому Сході після початку війни в Ірані. Він зазначив, що доручив надати необхідні засоби, а також забезпечити присутність українських фахівців.

17 березня президент зазначив, що в регіоні Близького Сходу та Перської затоки перебуває 201 український військовий експерт, що має досвід у протидії шахедам.

Також міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що за останні кілька тижнів до України з проханням про допомогу в захисті громадян від повітряних атак звернулися 11 країн. За словами Сибіги, деякі з цих країн «вже подякували нам за конкретну надану підтримку».