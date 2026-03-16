Трамп заявив, що ще не готовий оголосити «перемогу» в Ірані

Американський президент Дональд Трамп заявив, що він ще не готовий оголосити перемогу у війні з Іраном , попри заяви, що США завдали країні нищівної поразки у військовому та економічному плані.

Про це Трамп зазначив під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One, пише The Hill у понеділок, 16 березня.

«Ні, я не збираюся цього робити. Для цього немає підстав. Я лише кажу, що вони зазнали нищівної поразки. Я вважаю, що ми завдали їм шкоди», — заявив американський президент.

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Трамп також стверджує, що якби Сполучені Штати прямо зараз завершили війну в Ірані, то країні знадобилося б 10 років для відбудови.

«Якби ми пішли звідти прямо зараз, їм знадобилося б 10 років і більше, щоб відбудуватися, але я все одно не оголошую це», — заявив Трамп.

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Водночас він не дав чіткої відповіді на питання журналістів про те, чи він розглядає можливість відправлення наземних військ до Ірану, пише The Hill.

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Унаслідок авіаударів було ліквідовано аятолу Алі Хаменеї.

У відповідь Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю, а також по Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів.

11 березня Трамп зазначав, що війна з Іраном скоро закінчиться, тому що там, за його словами, «практично не залишилося цілей для ураження».

13 березня газета The Wall Street Journal написала, що попри заклики радників припинити спецоперацію, Дональд Трамп планує продовжувати удари по Ірану і його союзниках. Тоді ж президент США заявляв, що американські військові завдали "одного з найпотужніших ударів в історії Близького Сходу" по військових об'єктах на іранському острові Харг.

Трамп також стверджував, що внаслідок спецоперації Іран "повністю розгромлений". За словами американського лідера, Тегеран прагне укласти угоду, однак він на неї не погодиться.

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Під час інтерв'ю для NBC News Трамп пояснив, що не готовий на цьому етапі укласти угоду про припинення війни проти Ірану, тому що «умови поки недостатньо хороші».

15 березня міністр енергетики США Кріс Райт у коментарі телеканалу ABC News заявив, що війна з Іраном може закінчитися в найближчі кілька тижнів, а, можливо, навіть раніше.