Іран вперше від початку війни на Близькому Сході завдав удару по Сирії — Reuters

Іран вперше з початку війни зі США вдарив по території Сирії (Фото: REUTERS/Lisi Niesner/File Photo/File Photo)

Іран у п’ятницю, 17 липня, завдав удару по території Сирії — вперше з початку війни у близькосхідному регіоні в лютому 2026 року.

Про це повідомило Reuters з посиланням на сирійське військове джерело та іранські державні ЗМІ.

Зокрема іранські ЗМІ заявили, що Корпус вартових ісламської революції (КВІР) атакував командний центр спеціальних операцій США в Аль-Танфі на сході Сирії - нібито у відповідь на загибель іранських військових під час американського удару по місту Іраншагр.

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Reuters зауважило, що не змогло незалежно перевірити це твердження. Сирійське джерело повідомило агенству, що Іран дійсно здійснив атаку поблизу бази Аль-Танф, але саму базу не уразив. Також це джерело зазначило, що ні жертв, ні матеріальних збитків внаслідок удару не було.

У лютому 2026 року США почали виводити війська зі своєї найбільшої бази в Касраку на північному сході Сирії. Того самого місяця американські військові заявили про завершення виведення військ з бази Аль-Танф, розташованої на межі трьох держав — Сирії, Йорданії та Іраку.

Як зазначило Reuters, Сирія прагне уникнути втягування в регіональний конфлікт, який охопив сусідні країни — зокрема Ліван, де Ізраїль воює з терористичним угрупованням Хезболла, та Ірак, звідки іранські проксі-сили здійснюють атаки ракетами та безпілотниками.

У березні тимчасовий президент Сирії Ахмед аш-Шараа заявив, що його країна залишатиметься осторонь будь-якого конфлікту — якщо на неї саму не нападуть.

Удари США по Ірану — що відомо

5 липня Збройні сили США завдали масованого удару по військових об'єктах в Ірані і уразили понад 140 цілей. Операцію було проведено у відповідь на обстріл силами КВІР комерційного контейнеровоза під прапором Кіпру в Ормузькій протоці.

8 липня Центральне командування США (CENTCOM) провело другу серію авіаударів по південних регіонах Ірану, зокрема по портових містах Чабахар і Бушир, у відповідь на удари іранських безпілотників по трьох торговельних танкерах.

14 липня Іран завдав ударів ракетами та безпілотниками по Кувейту, Бахрейну та Йорданії. В Тегерані тоді заявили, що атаки стали відповіддю на удари США.

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15 липня Центральне командування США повідомило, шо Штати відновили морську блокаду Ірану.

16 липня Тегеран заявив, що влаштує масовану атаку, якщо президент США Дональд Трамп реалізує свої погрози щодо ударів по іранській інфраструктурі.0