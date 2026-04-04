Тегеран не визначив чітко, які саме судна буде пропускати (Фото: REUTERS/Stringer)

Іран заявив, що дає дозвіл на прохід Ормузькою протокою для суден, які перевозять «товари першої необхідності».

Про це повідомив у суботу, 4 квітня, телеканал CNN з посиланням на іранські державні ЗМІ.

У документі, адресованому керівництву портової та морської організації Ірану, заступник з питань комерційного розвитку Хуман Фатхі зазначив, що йдеться про «надання дозволу на транзит суден, що перевозять товари першої необхідності, особливо базові сільськогосподарські культури та товари для тваринництва, через Ормузьку протоку».

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Іранський чиновник заявив, що розпорядження стосується «суден, що прямують до іранських портів або наразі працюють у регіоні».

Проте незрозуміло, які саме товари Тегеран визначає як «товари першої необхідності», і чи продовжуватиметься блокада суден з країн, які Іран вважає ворожими, зауважує CNN.

3 квітня видання Reuters з посиланням на дані американської розвідки писало, що Тегеран навряд чи погодиться на розблокування Ормузької протоки найближчим часом.

2 квітня Bloomberg повідомляло, що через Ормузьку протоку пройшов контейнеровоз, власником якого є французька компанія, і що це був перший європейський корабель, який зміг пройти після блокування протоки Іраном.

Інфографіка: NV

31 березня The Wall Street Journal написало, що президент США Дональд Трамп готовий піти на завершення війни проти Ірану навіть у тому разі, якщо нині заблокована Ормузька протока так і не буде повністю відкрита.