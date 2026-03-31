FT повідомило, що Гегсет намагався інвестувати в оборонні компанії перед війною в Ірані. Пентагон заперечує

Брокер глави Пентагону Піта Гегсета намагався зробити великі інвестиції в оборонні компанії за кілька тижнів до початку операції проти Ірану, повідомляє Financial Times .

За даними видання, брокер Хегсета з Morgan Stanley зв’язався з найбільшою у світі міжнародною інвестиційною компанією BlackRock у лютому. Тоді планувалося інвестувати мільйони доларів в ETF Defense Industrials Active незадовго до того, як США почали військові дії проти Тегерана.

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Журналісти зазначають, що серед найбільших холдингів компанії: оборонні конгломерати RTX, Lockheed Martin і Northrop Grumman, найбільшими клієнтами яких є Міністерство оборони США, а також Palantir — американська компанія, що розробляє програмне забезпечення для аналізу великих даних.

Пізніше представник Пентагону Шон Парнелл, коментуючи матеріал Financial Times, повідомив, що інформація у статті є «повністю помилковою і сфабрикованою».

«Ані міністр Гегсет, ані жоден з його представників не звертався до BlackRock з приводу будь-яких подібних інвестицій. Це ще один безпідставний, нечесний наклеп, спрямований на введення громадськості в оману. Ми вимагаємо негайного спростування», — заявили в міністерстві.

14 березня видання The New York Times із посиланням на джерела повідомило, що Джаред Кушнер — спеціальний представник президента США та зять Дональда Трампа — намагається залучити кошти для своєї приватної інвестиційної компанії від урядів Близького Сходу, поки працює посланником США.