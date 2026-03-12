Потужний важіль впливу. Як шейхи в ОАЕ збираються протистояти військовій машині Ірану

Багато років Емірати заробляли на іранських компаніях, які продавали нафту й обходили західні санкції (Фото: REUTERS/Amr Alfiky)

Об'єднані Арабські Емірати знайшли мирний і водночас дієвий спосіб протидії Ірану — заморозити мільярди доларів Корпусу вартових Ісламської революції , що зберігаються у банках Дубая.

Ракетні й дронові атаки Ірану змусили ОАЕ шукати можливості дати відсіч Тегерану. І один із таких варіантів — заморозити мільярди доларів на тіньових рахунках Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР). Про це йдеться в статті NV Бізнес-імперія КВІР. Як нацгвардія Ірану стала суперкорпорацією з мільярдними оборудками, що тепер визначатиме майбутнє країни.

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У Міністерстві фінансів США зʼясували, що тільки за 2024 рік через кореспондентські рахунки, пов’язані з таємною діяльністю Тегерану, пройшли $9 млрд. А фірми в Еміратах отримали 62% цих коштів.

«Тож саме Дубай, а не Тегеран, вважається фінансовою столицею Ірану», — зауважує у розмові з NV Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень.

Американська газета The Wall Street Journal також повідомляє про плани шейхів перерізати економічну артерію Ірану. Андреас Кріг, старший викладач Школи досліджень безпеки Королівського коледжу Лондону, називає тактику «фінансових ін'єкцій» потужним важелем впливу на Іран.

Інфографіка: NV

Опитані NV сходознавці зазначають, що КВІР зайняв міцне положення в іранській економіці завдяки колишньому верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї. Він передав офіцерам спецслужби контроль над ключовими секторами економіки. Після ірано-іракської війни саме Корпус вартових керував відновленням країни, отримуючі головні державні підряди на будівництво доріг, мостів, гребель та нафтогазових об'єктів.

На цій величезній базі посадовці КВІР десятиліттями вибудовували диверсифіковану бізнес-імперію і наразі вона складається з компаній по видобутку нафти й газу, логістики, банків і телекомунікацій, сільського господарства, медицини й нерухомості.

Фахівці глобальної компанії Janes, що веде OSINT-розвідку у сферах оборони та нацбезпеки вияснили, що найважливішою структурою Корпусу є інженерна фірма Khatam al-Anbiya, яка діє з 1979 року. Серед її відомих реалізованих проєктів — залізнична лінія Тегеран-Тебріз, гребля Кархе, 900-кілометрова газова артерія Асалує-Іраншахр і розробка найбільшого у світі газоконденсатного родовища Південний Парс.

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Напівдержавні благодійні фонди — бонади — стали другим джерелом доходів КВІР. Приміром, фонди Bonyad Mostazafan і Bonyad Shahid va Omur-e Janbazan контролюють понад 500 різноманітних компаній.

Іранські військові також не цураються заробляти на контрабанді й продажах підсанкційних і заборонених товарів — алкоголю, наркотиків, зброї та тютюну. Національна рада опору в Ірані зазначає, що на цьому структура отримує понад $12 млрд на рік.