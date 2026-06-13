У МОЗ зазначили, що лабораторні установи, які брали участь у програмах міжнародної технічної допомоги не призначені для розробки біологічної зброї (Фото: Міністерство охорони здоров’я України via Facebook)

Міністерство охорони здоров'я України відповіло на заяву директорки нацрозвідки США Тулсі Габбард , яку вона зробила незадовго до своєї відставки, про фінансовані урядом США понад 120 "біолабораторій", в тому числі в Україні. Українське відомство наголосило, що йдеться про цивільну діяльність, яка відповідає міжнародним стандартам.

«В контексті чергової дискусії щодо співробітництва у сфері біологічної безпеки та громадського здоров’я в Україні, підкреслюємо, що Україна послідовно виконує свої міжнародні зобов’язання за Конвенцією про заборону біологічної та токсинної зброї (КБТЗ) та ніколи не здійснювала діяльності, пов’язаної з розробкою, виробництвом або накопиченням біологічної зброї. Співробітництво між Україною та Сполученими Штатами у сфері біологічної безпеки протягом багатьох років було спрямоване виключно на зміцнення спроможностей системи громадського здоров’я, епідеміологічного нагляду, лабораторної діагностики, біобезпеки та біозахисту. Йдеться про діяльність, яка відповідає міжнародним стандартам та практикам охорони здоров’я і має виключно цивільний характер», — сказано в заяві МОЗ України.

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У відомстві зазначили, що лабораторні установи, які брали участь у відповідних програмах міжнародної технічної допомоги, є діагностичними, науковими або референс-лабораторіями системи громадського здоров’я, ветеринарної медицини або інших наукових установ і не призначені та не могли використовуватися для жодної розробки біологічної зброї або проведення досліджень, спрямованих на створення патогенів із підвищеними небезпечними властивостями.

«Питання щодо характеру українсько-американського співробітництва у біологічній сфері вже було предметом міжнародного розгляду у 2022 році. На вимогу Російської Федерації відповідно до статті V КБТЗ було проведено офіційний консультативний процес за участю держав-учасниць Конвенції. Під час консультацій Україна та США надали детальні дані щодо відповідних програм співробітництва, їхніх цілей та механізмів реалізації. За результатами цих консультацій звинувачення щодо нібито розробки біологічної зброї або функціонування в Україні військових біологічних програм не знайшли підтвердження. Відповідні питання також розглядалися в рамках Ради Безпеки ООН, де не було представлено доказів, які б підтверджували висунуті Російською Федерацією твердження», — нагадали в міністерстві.

Також там додали, що у грудні 2023 року Україна офіційно підтвердила свою позицію на нараді держав-учасниць КБТЗ, наголосивши, що консультативний процес 2022 року вичерпно розглянув зазначені звинувачення, а співробітництво України з міжнародними партнерами у сфері громадського здоров’я повністю відповідає положенням Конвенції.

«МОЗ України наголошує, що наявність у лабораторіях зразків патогенів не є винятковим або незвичним явищем. Такі зразки використовуються в усьому світі для діагностики, епідеміологічного нагляду, наукових досліджень та реагування на спалахи інфекційних хвороб. Саме тому одним із напрямів міжнародного співробітництва було підвищення рівня біобезпеки та фізичного захисту лабораторій. Україна залишається відданою принципам прозорості, міжнародного співробітництва та зміцнення глобальної системи біологічної безпеки. Вважаємо важливим спиратися на результати вже проведених міжнародних консультацій та перевірених фактів, а не на припущення або інтерпретації окремих аспектів програм міжнародної технічної допомоги», — підсумовується в заяві.

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Міністерство закордонних справ України після заяви Габбард заявило, що відкидає безпідставні звинувачення.

Заява Тулсі Габбард про « біолабораторії» та реакція на неї

12 червня директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард оприлюднила дані, які, за її словами, свідчать про тривале фінансування урядом США понад 120 «біолабораторій» у більш ніж 30 країнах, де проводяться дослідження біологічних патогенів, зокрема небезпечних.

У заяві офісу директорки Національної розвідки США стверджується, що серед таких об'єктів є й лабораторії в Україні, які можуть «перебувати під загрозою через тривалу російсько-українську війну».

Пресреліз було опубліковано за кілька тижнів після того, як Тулсі Габбард оголосила, що йде з посади директорки Національної розвідки США.

Болгарський журналіст-розслідувач, експерт з діяльності російських спецслужб Христо Грозєв відреагував на заяву Габбард, зазначивши, що директорка Нацрозвідки США «фактично подарувала Кремлю ще одну інформаційну операцію», та назвав її заяву «зловживанням службовим становищем».

Журналіст Financial Times Крістофер Міллер зауважив, що Габбард скористалась можливістю поширити одну зі своїх улюблених теорій змов, перекручуючи факти і «роблячи подарунок Кремлю». Він звернув увагу, що офіс Габбард на слайдах з «доказами» тверджень про біолабораторії хибно вказав місцерозташування Києва та позначив одне з міст як «Чернів» (замість, ймовірно, Чернівців або Чернігова.

RFE/RL зауважує, що незрозуміло, чи є в оприлюдненій Габбард інформації щось раніше невідоме.

У публікації наголошується, що уряд США протягом багатьох років у межах програми Спільне зменшення загрози відкрито фінансував заходи, спрямовані на безпечне збереження та контроль дослідницьких програм часів Холодної війни, які переважно були пов’язані з колишніми радянськими розробками у сфері біологічної та хімічної зброї.

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Журналіст The Insider і письменник Майкл Вайс зауважив, що Агентство зі зменшення військової загрози (Defense Threat Reduction Agency) було відкрито запущене в Україні у 2005 році. Йдеться про українські інституції, які займаються епідеміологічним наглядом, і про це офіційно писало посольство США.

Адміністрація Дональда Трампа останніми місяцями проводить аналіз документів і матеріалів щодо фінансованих Вашингтоном біолабораторій після рішення заборонити федеральне фінансування досліджень із модифікації організмів в окремих країнах, зокрема Китаї, через занепокоєння недостатнім рівнем контролю, пише RFE.

В МЗС країни-агресорки Росії заяву Габбард вже сприйняли із захватом. Офіційна представниця російського відомства Марія Захарова заявила, що Кремль «неодноразово розповідав про ніким не контрольовану військово-біологічну діяльність США».

«В останні дні на посаді директорки Національної розвідки [Габбард] вирішила оприлюднити один із найсмішніших шматків російської пропаганди, який конкретно спрямований проти уряду США і брехливо стверджує, що американці створили небезпечні біолабораторії в Україні», — зауважила українська журналістка Катерина Лісунова.

У 2025 році The Insider повідомляв, що агентка ГРУ Діляна Гайтанджієва у 2018 році вирушила до Грузії, щоб зробити репортаж про неіснуючі американські біолабораторії, які «працюють на території посольства США в Тбілісі». Журналісти виявили, що її репортаж, опублікований на пов’язаному з сирійським урядом телеканалі, став першим із серії конспірологічних публікацій про «американські біолабораторії», які перетворилися на одну з головних тем для російської держпропаганди.

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Від початку повномасштабного вторгнення Росії Габбард заявляла, що саме США винні в російській агресії, оскільки «провокували» агресора впродовж багатьох років, а «правляча еліта Вашингтона використовує українців для знищення якомога більшої кількості росіян». Крім того, Габбард поширювала дезінформацію про «розробку зброї масового знищення в українських біолабораторіях».

Закиди про те, що США нібито допомагають Україні створювати біологічну зброю, раніше неодноразово спростовували представники Білого дому та Пентагону часів президентства Джо Байдена (2021−2025 роки).