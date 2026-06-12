Директорка нацрозвідки США незадовго до відставки заявила про американські «біолабораторії» по всьому світу, зокрема в Україні

Габбард перед відставкою знов заявила про біолабораторії в Україні (Фото: Скриншот відео/DNI Tulsi Gabbard)

Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард оприлюднила дані, які, за її словами, свідчать про тривале фінансування урядом США понад 120 "біолабораторій" у більш ніж 30 країнах, де проводяться дослідження біологічних патогенів, зокрема небезпечних. Про це вона заявила у п'ятницю, 12 червня.

У заяві офісу директорки Національної розвідки США стверджується, що серед таких об'єктів є й лабораторії в Україні, які можуть «перебувати під загрозою через тривалу російсько-українську війну».

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Болгарський журналіст-розслідувач, експерт з діяльності російських спецслужб Христо Грозєв відреагував на заяву Габбард, зазначивши, що директорка Нацрозвідки США «фактично подарувала Кремлю ще одну інформаційну операцію».

«Неймовірно. Публікуючи те, що виглядає (якщо ви дасте собі клопіт ознайомитися з „доказами“) як цілком легітимна американська програма, і навіть згадуючи про ризики використання цього в „російських інформаційних кампаніях“, Тулсі Габбард — справжнє „джерело щедрості“ — підносить Кремлю ще одну інформаційну операцію», — написав Грозєв.

Він додав, що це «зловживання службовим становищем».

«Існує червона лінія маніпуляцій та зловживання службовим становищем, за якою корисний ідіот неминуче перетворюється на зрадника», — зазначив журналіст.

Журналіст Financial Times Крістофер Міллер також зауважив, що Габбард скористалась можливістю поширити одну зі своїх улюблених теорій змов, перекручуючи факти і «роблячи подарунок Кремлю». Він звернув увагу, що офіс Габбард на слайдах з «доказами» тверджень про біолабораторії хибно вказав місцерозташування Києва та позначив одне з міст як «Чернів» (замість, ймовірно, Чернівців або Чернігова).

У заяві Габбард йдеться, що американська розвідка раніше попереджала про ймовірне зберігання небезпечних патогенів в одній із біолабораторій, що «фінансувалася США в Україні». Водночас, за оцінкою розвідувального співтовариства, цей об'єкт залишався вразливим до ризиків, пов’язаних із можливими російськими атаками, захопленням або пошкодженням.

RFE/RL зауважує, що незрозуміло, чи є в оприлюдненій Габбард інформації щось раніше невідоме.

RFE наголошує, що уряд США протягом багатьох років у межах програми Спільне зменшення загрози відкрито фінансував заходи, спрямовані на безпечне збереження та контроль дослідницьких програм часів Холодної війни, які переважно були пов’язані з колишніми радянськими розробками у сфері біологічної та хімічної зброї.

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Журналіст The Insider і письменник Майкл Вайс зауважив, що Агентство зі зменшення військової загрози (Defense Threat Reduction Agency) було відкрито запущено в Україні у 2005 році. Йдеться про українські інституції, які займаються епідеміологічним наглядом, і про це офіційно писало посольство США.

Адміністрація Дональда Трампа останніми місяцями проводить аналіз документів і матеріалів щодо фінансованих Вашингтоном біолабораторій після рішення заборонити федеральне фінансування досліджень із модифікації організмів в окремих країнах, зокрема Китаї, через занепокоєння недостатнім рівнем контролю, пише RFE.

Пресреліз було опубліковано за кілька тижнів після того, як Тулсі Габбард оголосила, що йде з посади директорки Національної розвідки США.

В МЗС країни-агресорки Росії заяву Габбард вже сприйняли із захватом. Офіційна представниця російського відомства Марія Захарова заявила, що Кремль «неодноразово розповідав про ніким не контрольовану військово-біологічну діяльність США».

«В останні дні на посаді директорки Національної розвідки [Габбард] вирішила оприлюднити один із найсмішніших шматків російської пропаганди, який конкретно спрямований проти уряду США і брехливо стверджує, що американці створили небезпечні біолабораторії в Україні», — зауважила українська журналістка Катерина Лісунова.

У 2025 році The Insider повідомляв, що агентка ГРУ Діляна Гайтанджієва у 2018 році вирушила до Грузії, щоб зробити репортаж про неіснуючі американські біолабораторії, які «працюють на території посольства США в Тбілісі». Журналісти виявили, що її репортаж, опублікований на пов’язаному з сирійським урядом телеканалі, став першим із серії конспірологічних публікацій про «американські біолабораторії», які перетворилися на одну з головних тем для російської держпропаганди.

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Від початку повномасштабного вторгнення Росії Габбард заявляла, що саме США винні в російській агресії, оскільки «провокували» агресора впродовж багатьох років, а «правляча еліта Вашингтона використовує українців для знищення якомога більшої кількості росіян». Крім того, Габбард поширювала дезінформацію про «розробку зброї масового знищення в українських біолабораторіях».

Закиди про те, що США нібито допомагають Україні створювати біологічну зброю, раніше неодноразово спростовували представники Білого дому та Пентагону часів президентства Джо Байдена (2021−2025 роки).

Зокрема, тодішній речник Пентагону Джон Кірбі назвав такі заяви Росії абсурдними та охарактеризував їх як черговий приклад російської пропаганди. Своєю чергою ексречник Державного департаменту США Нед Прайс заявляв, що Москва «вигадує неправдиві приводи, намагаючись виправдати власні жахливі дії в Україні».

Тодішня прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр також наголосила, що, на відміну від Росії, США та Україна не займаються розробкою біологічної зброї й повністю виконують вимоги Конвенції про заборону біологічної та токсинної зброї.

У відповідь на звинувачення Кремля офіційну заяву оприлюднило й Міністерство охорони здоров’я України. У відомстві підкреслювали, що на території країни не існує «американських біологічних лабораторій», про які заявляє російська пропаганда, а усі наявні лабораторії працюють виключно для виявлення та ідентифікації збудників інфекційних хвороб та підпадають під дію міжнародних медико-санітарних правил.

BBC у березні 2022 року спростовувала російський фейк про розробки «біологічної зброї» в Україні. Журналісти зауважували, що в Україні діють десятки лабораторій громадського здоров’я, які займаються дослідженням та зниженням загроз від небезпечних хвороб.

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Деякі з цих лабораторій отримують фінансову та іншу підтримку від США, Європейського Союзу та ВООЗ — як це відбувається і в багатьох інших країнах.

Попри заяви Росії про те, що ці лабораторії є «таємними», детальну інформацію про участь США можна знайти на сайті американського посольства. У 1990-х роках, після розпаду Радянського Союзу, США започаткували Програму зі зменшення біологічної загрози, щоб знизити ризики, пов’язані з біологічною зброєю, яка залишилася в таких країнах, як Україна, заззначали журналісти.

У межах цієї програми певні лабораторії отримують фінансування від США на модернізацію та обладнання, але керуються вони на місцевому рівні, а не Сполученими Штатами. Міністерство оборони США працює у партнерстві з Міністерством охорони здоров’я України з 2005 року задля вдосконалення вітчизняних лабораторій громадського здоров’я.

США надають технічну підтримку і, за даними посольства США в Україні, «працюють із країнами-партнерами над протидією загрозі спалахів найнебезпечніших інфекційних хвороб у світі».