Про це повідомляє Мілітарний з посиланням на розслідування BelPol.

Йдеться щонайменше про 18 платформ МЗКТ-7930−312, які мали замінити проблемну базу на КамАЗах.



За даними видання, використання нових білоруських платформ має вирішити давні технічні проблеми російських Панцирів, встановлених на шасі КамАЗ. Серед основних недоліків попередньої бази називають низьку прохідність та ризик перекидання через високий центр ваги бойового модуля.

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У матеріалі зазначається, що Мінський завод колісних тягачів мав поставити Росії 18 одиниць МЗКТ-7930−312. Нова платформа відрізняється, зокрема, броньованою кабіною, іншим поділом лобового скла та кращою стабілізацією під час руху й розгортання комплексу.

Окрему увагу Мілітарний звертає на індекс бойового модуля, який інтегрували на це шасі. Згідно з документами, йдеться про модуль 72В6.00.00.000−08, а індекс 72В6 вказує саме на версію Панцир-С1 для потреб армії РФ, а не на експортні модифікації чи модернізований Панцир-С2.

Видання також припускає, що частина контракту вже могла бути виконана, а техніка — використана у війні проти України. Як один із непрямих аргументів наводиться раніше уражений російський Панцир у Маріуполі, який мав характерний силует шасі МЗКТ і спершу міг бути помилково ідентифікований як машина на базі БАЗ.

Раніше Росія вже розглядала шасі МЗКТ для окремих експортних контрактів на Панцирі, однак для іноземних замовників також використовувалися інші платформи. Тепер, як випливає з розслідування BelPol, білоруські тягачі, ймовірно, інтегрують уже безпосередньо в російські серійні комплекси для війни проти України.