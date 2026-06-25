Білорусь завершує будівництво доріг та баз для боєприпасів вздовж кордону з Україною: Зеленський показав мапи

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Білорусь завершує будівництво дорожньої інфраструктури та об’єктів для зберігання боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів вздовж кордону з Україною .

Про це він повідомив у четвер, 25 червня, після доповіді Служби зовнішньої розвідки України.

За словами Зеленського, йдеться про об'єкти, які не мають «жодного іншого сенсу, крім воєнного» і створюються на прикордонних напрямках Кобринь — Ковель, Іванове — Маневичі, Лунинець — Сарни, Речиця — Коростень та Гомель — Чернігів.

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Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

«Знаємо, що в російських документах це описується саме в контексті завдань так званої СВО», — додав він.

Президент також наголосив, що Україна передала Білорусі відповідні сигнали щодо цієї діяльності та її співпраці з Росією, яка, за його словами, сприяє затягуванню війни. Київ очікує від Мінська кроків у напрямку деескалації.

«Білорусь знає, які кроки потрібні з її боку для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена. Кроки, спрямовані до деескалації та миру, мають бути зроблені саме білоруською стороною», — сказав Зеленський.

15 травня Зеленський заявив, що Україна продовжує фіксувати «російські намагання більше втягнути Білорусь у війну проти України». На той момент, за інформацією президента України відбулися «додаткові контакти між росіянами та Олександром Лукашенком, які мають на меті переконати його долучитись до нових російських агресивних операцій».

19 червня президент Володимир Зеленський заявив, що у білоруського диктатора Олександра Лукашенка є тиждень на демонтаж ретрансляторів для російських дронів, розміщених на білоруській території.

«На його території вздовж двох областей, прикордонних з Україною, знаходиться техніка, яка коригує вогонь по українському населенню, саме населенню», — підкреслив Зеленський, нагадавши, що в прикордонні з Білоруссю фронту немає і РФ завдає ударів по цивільних. «Зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди, поранені діти. Якщо він [Лукашенко] це не зробить, зробимо ми», — сказав Зеленський.

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20 червня президент України попередив, що Києву відомо про промислові об'єкти на території Білорусі, які допомагають російській армії. В інтерв'ю ТСН, яке вийшло в ефір 21 червня, Зеленський уточнив, що його публічна вимога до Білорусі щодо демонтажу ретрансляторів стала останнім кроком після тривалих непублічних попереджень.

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25 червня Зеленський повідомив, що за інформацією головнокомандувача ЗСУ та української розвідки, ретранслятори для наведення російських дронів у Білорусі припинили роботу з 22 червня. Глава держави додав, що поки що невідомо, чи демонтував режим Лукашенка ці ретранслятори, однак Україна «над цим працює». Президент щодня отримує доповіді з цього питання.