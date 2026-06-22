«Економіка на військових рейках». Білоруська опозиція передала в МЗС України звіт про підготовку диктатора Лукашенка до війни

У своєму звіті представники білоруської опозиції виділили вісім основних ознак того, що режим Олександра Лукашенка активно готується до безпосереднього вступу у війну (Фото: Reuters)

Білоруські опозиціонеривважають, що диктатор Білорусі Олександр Лукашенко готується до безпосередньої участі у війні проти України . Причому відповідний звіт вони вже передали голові МЗС України Андрію Сібізі.

Про це йдеться в опублікованому 22 червня зверненні Об'єднаного перехідного комітету Білорусі.

У своєму звіті представники ОПК виділили вісім основних ознак того, що режим Лукашенка активно готується до безпосереднього вступу у війну.

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Вони сформульовані таким чином:

Легалізація «превентивних ударів». Режим Лукашенка вніс ключові зміни до законодавства у військовій сфері. Йдеться, зокрема, про зміни до Конституції країни , через які Білорусь перестала бути нейтральною та без’ядерною країною. Нова військова доктрина, прийнята у 2024 році, офіційно дозволяє завдавати превентивних ударів у разі «безпосередньої загрози» ( яку можуть трактувати навіть як концентрацію військ біля кордонів або інші загрози національній безпеці) та відправляти білоруську армію за кордон.

вніс ключові зміни до законодавства у військовій сфері. Йдеться, зокрема, про зміни до Конституції , через які Білорусь перестала бути нейтральною та без’ядерною країною. Нова військова доктрина, прийнята у 2024 році, офіційно дозволяє завдавати превентивних ударів у разі «безпосередньої загрози» яку можуть трактувати навіть як концентрацію військ біля кордонів або інші загрози національній безпеці) та відправляти білоруську армію за кордон. Масштабне розгортання сил . Кількість контрактників з 2022 року зросла в півтора рази, мобілізаційний резерв оцінюється у 289 тисяч осіб. На українському напрямку створюють Південне оперативне командування ( загальна чисельність військ може зрости до понад 80 тисяч), також створюють «народне ополчення» ( до 150 тисяч). Білорусь активно переймає російський досвід: запровадили повістки через SMS, дозволили призивати до армії ув’язнених.

. Кількість контрактників з 2022 року зросла в півтора рази, мобілізаційний резерв оцінюється у 289 тисяч осіб. На українському напрямку створюють Південне оперативне командування загальна чисельність військ може зрости до понад 80 тисяч), також створюють «народне ополчення» до 150 тисяч). Білорусь активно переймає російський досвід: запровадили повістки SMS, дозволили призивати до армії ув’язнених. Переведення економіки на військові рейки . За чотири роки оборонні видатки бюджету зросли вп’ятеро . ВПК Білорусі тепер повністю інтегрований із російським — до того ж запроваджено режим тотальної секретності. Лише за 2024 рік на озброєння прийнято понад 4 тисячі нових одиниць військової техніки.

. За чотири роки оборонні видатки бюджету зросли . ВПК Білорусі повністю інтегрований із російським режим тотальної секретності. за 2024 рік на озброєння прийнято понад 4 нових одиниць військової техніки. Ядерна зброя та ПВК «Вагнера ». Інтеграція з армією РФ досягла піку — у Білорусі на постійній основі перебувають російські окупанти , розміщено тактичну ядерну зброю та ракетний комплекс «Орешник ». Причому білоруських солдатів та офіцерів навчають інструктори ПВК «Вагнера».

». Інтеграція з армією РФ досягла піку у Білорусі на постійній основі перебувають російські , розміщено тактичну ядерну зброю та ракетний комплекс ». навчають інструктори ПВК «Вагнера». "Лінія міністра оборони Білорусі Хреніна" та мілітаризація дітей . Уздовж кордонів з Україною, Польщею та Литвою будують лінії оборони. Інфраструктуру ( мости, аеродроми) модернізують для пересування важкої техніки РФ. У школах запровадили обов’язкову військову підготовку, а десятки тисяч дітей мають проходити спеціальні військово-патріотичні табори.

. Уздовж кордонів з Україною, Польщею та Литвою будують лінії оборони. Інфраструктуру мости, аеродроми) модернізують для пересування техніки РФ. У школах запровадили обов’язкову військову підготовку, а десятки тисяч дітей мають проходити спеціальні військово-патріотичні табори. Мобілізація медицини та цивільного сектора . МОЗ Білорусі затвердило інструкції щодо суворого сортування поранених у воєнний час. У Мінську провели ревізію 5 тисяч бомбосховищ, регулярно тестують системи оповіщення, а для потреб ополчення на районному рівні закуповують бронежилети.

. затвердило інструкції щодо суворого сортування поранених у воєнний час. У Мінську провели ревізію 5 бомбосховищ, регулярно тестують системи оповіщення, а для потреб ополчення на районному рівні закуповують бронежилети. Накопичення стратегічних ресурсів . Обов’язкові резерви нафтопродуктів збільшили удвічі — до 30 днів зберігання. Міноборони країни розширило переліки цивільної техніки, яку можуть мобілізувати під час воєнного стану. А згідно з постановою уряду від 15 травня 2026 року № 249, цивільний транспорт підприємств можуть примусово об'єднувати у військові автоколони.

. Обов’язкові резерви нафтопродуктів збільшили удвічі — до 30 днів зберігання. Міноборони країни розширило переліки цивільної техніки, яку можуть мобілізувати під час воєнного стану. А згідно з постановою уряду від 15 травня 2026 року № 249, цивільний транспорт підприємств можуть примусово об'єднувати у військові автоколони. Постійні навчання. У 2026-му режим продовжує практику масштабних безперервних військових навчань. Це використовується для прихованої перевірки мобілізаційних списків та підтримання високого рівня психологічної напруги в суспільстві.

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Як підкреслили білоруські опозиціонери, переданий українській стороні звіт містить не тільки фіксацію цих тенденцій, а й конкретні рекомендації щодо того, як запобігти найгіршому сценарію та стримати агресивні амбіції режиму Лукашенка.

Довідка. Об'єднаний перехідний кабінет Білорусі (ОПК) — головний виконавчий орган білоруської демократичної опозиції, створений 9 серпня 2022 року лідеркою Світланою Тихановською. Головною метою Кабінету є захист незалежності Білорусі, відновлення конституційного ладу та підготовка країни до демократичних виборів.

Читайте також: Кремль відреагував на попередження Зеленського для Білорусі щодо ретрансляторів

19 червня президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Гондурасу Насрі Асфурою в Києві заявив, що диктатор Олександр Лукашенко може за тиждень демонтувати ретранслятори, які допомагають коригувати російські атаки дронів по Україні.

«Я думаю, що йому тижня вистачить, щоб це зробити. Чому я кажу „тижня“? Тому що зараз щодня через це гинуть наші мирні жителі, поранені діти. Якщо він цього не зробить, зробимо ми», — сказав Зеленський.

Він додав, що РФ як і раніше намагається втягнути Білорусь у війну, а сам Лукашенко «розуміє, що Україна буде відповідати».

20 червня президент Зеленський під час вечірнього відеозвернення заявив, що Києву відомо про промислові об'єкти на території Білорусі, які допомагають російській армії.

Він повторив попередження, що у Білорусі є тиждень на демонтаж цього обладнання.

Крім того, в інтерв'ю ТСН, яке вийшло в ефір 21 червня, Зеленський заявив, що його публічна вимога до Білорусі щодо демонтажу ретрансляторів, які допомагають коригувати російські атаки дронів по Україні, стала останнім кроком після тривалих непублічних попереджень.