Посол Росії в Білорусі Борис Гризлов (другий ліворуч) і білоруський диктатор Олександр Лукашенко (другий праворуч) на зустрічі влітку 2025 року (Фото: president.gov.by)

Росія тисне на Білорусь "у спробі відкрити новий фронт" у війні проти України, пише видання The Wall Street Journal у своєму огляді нової хвилі намагань Кремля схилити Мінськ до активнішої участі у війні.

«Росія посилює тиск на Білорусь, заявили колишні та чинні російські і європейські чиновники. Прохання Москви включають використання білоруської території для запуску дронових атак проти України, розширення лінії фронту на захід та відтягування українських військ від пріоритетних [для РФ] районів на сході», — пише WSJ. Видання додає, що як «альтернативний» варіант розглядається використання Білорусі «для операцій проти її сусідів по НАТО».

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Автори статті нагадують, що у травні Володимир Зеленський заявив, що офіційний Київ має у своєму розпорядженні деталі листувань між російськими та білоруськими чиновниками, які свідчать про те, що Москва розглядає можливість використання Білорусі для потенційних військових операцій або проти України, або в країнах Балтії.

Журналістам WSJ вдалося підтвердити такі контакти.

«Колишній офіцер російської розвідки, обізнаний з деталями дискусій між Росією та Білоруссю, підтвердив, що Москва чинила тиск на Білорусь, погрожуючи позбавити Мінськ фінансової підтримки. За його словами, більшість розмов відбулися між [Олександром] Лукашенком та послом Росії в Білорусі Борисом Гризловим», — йдеться в публікації.

Із посиланням на колишніх та чинних високопосадовців з Росії та Європи WSJ уточнює, що цю кампанію тиску на Білорусь Росія розпочала «раніше цього року» у надії використати сусідню країну «як плацдарм для розширення війни проти України або для початку неконвенційних [невійськових, гібридних] операцій проти членів НАТО».

Цей крок сигналізує про те, що Москва може бути готова наважитися «на ризиковану ескалацію війни», припускає WSJ — оскільки нині російська армія застряла у спробах домогтися просувань на сході України, а підтримка Путіна всередині РФ похитнулася. «Чиновники кажуть, що Білорусь, де Москва розмістила свою тактичну ядерну зброю, може бути ключовим гравцем в такому плані», — додає видання.

У травні Росія та Білорусь провели спільні ядерні навчання, а російські війська передислокували ядерні боєголовки до позицій на білоруських ракетних полігонах. Міністерства оборони обох країн опублікували відео, на якому, як ставрджується, вантажівки вивезли ядерні боєголовки зі сховищ та доставили їх білоруським збройним силам.

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WSJ також нагадує, що в травні президент Франції Еммануель Макрон провів з Лукашенком 90-хвилинну телефонну розмову, у якій повідомив, що Париж має інформацію про наміри Білорусі посилити свою участь у війні. Тоді Лукашенко відхрестився від таких намірів, однак визнав, що Макрон застерігав його від цього. У матеріалі зазначається, що помічник Макрона підтвердив деталі цієї розмови: за його словами, президент Франції «наголосив на ризиках, з якими зіткнеться Білорусь, якщо дозволить собі бути втягнутою у війну агресії Росії проти України».

Водночас поки немає жодних ознак того, що Росія планує негайно використати Білорусь для військової операції, але така можливість залишається «на столі», пише WSJ із посиланням на обізнані джерела.

«Така операція не обов’язково буде конвенційною військовою атакою, додали ці співрозмовники. Це може бути атака, спрямована на „тестування“ оборони НАТО або підрив підтримки України, як, наприклад, випадок, коли 20 російських безпілотників увійшли в повітряного простір Польщі з Білорусі минулого літа», — резюмує видання.

Що відомо Україні про тиск РФ на Білорусь і роль Мінська

19 червня президент Володимир Зеленський заявив, що у білоруського диктатора Олександра Лукашенка є тиждень на демонтаж ретрансляторів для російських дронів, розміщених на білоруській території.

«На його території вздовж двох областей, прикордонних з Україною, знаходиться техніка, яка коригує вогонь по українському населенню, саме населенню», — підкреслив Зеленський, нагадавши, що в прикордонні з Білоруссю фронту немає і РФ завдає ударів по цивільних. «Зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди, поранені діти. Якщо він [Лукашенко] це не зробить, зробимо ми», — сказав Зеленський.

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20 червня президент України попередив, що Києву відомо про промислові об'єкти на території Білорусі, які допомагають російській армії. В інтерв'ю ТСН, яке вийшло в ефір 21 червня, Зеленський уточнив, що його публічна вимога до Білорусі щодо демонтажу ретрансляторів стала останнім кроком після тривалих непублічних попереджень.

15 травня Зеленський заявив, що Україна продовжує фіксувати «російські намагання більше втягнути Білорусь у війну проти України». На той момент, за інформацією президента України відбулися «додаткові контакти між росіянами та Олександром Лукашенком, які мають на меті переконати його долучитись до нових російських агресивних операцій».

«Зокрема, Росія розглядає плани операцій за напрямками на південь та на північ від території Білорусі - або проти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні, або проти однієї з країн НАТО — саме з території Білорусі», — підкреслив Зеленський, наголосивши, що Україна володіє деталями розмови між Росією та Білоруссю.

«Україна, безперечно, буде захищати себе і своїх людей, якщо Олександр Лукашенко схибить та вирішить підтримати ще й цей російський намір», — запевнив президент України.