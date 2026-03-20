«Передайте Дональду, що я згоден»: Лукашенко заявив, що Трамп запропонував йому «велику угоду»

20 березня, 18:25
Лукашенко заявив, що нормально ставиться до пропозиції США (Фото: REUTERS/B. Rentsendorj)

Лукашенко заявив, що нормально ставиться до пропозиції США (Фото: REUTERS/B. Rentsendorj)

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що США запропонували йому укласти угоду з різних питань двосторонніх відносин.

Про це повідомили провладні білоруські пабліки у п’ятницю, 20 березня.

Лукашенко розповів журналістам про угоду, яку він весь час називав «великою» і яка, за його словами, включатиме не лише звільнення політв'язнів, а й роботу дипломатичних представництв, контроль за ядерними матеріалами, співпрацю у сфері боротьби з наркотрафіком і митного контролю.

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«Ну а що я, буду опиратися? Я це нормально сприймаю», — прокоментував Лукашенко. І підсумував: «Передайте Дональду, що я згоден, щоб опрацювати цю велику угоду, підготувати».

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Говорячи про політичних ув’язнених, білоруський диктатор наполягав, що сам він так їх не називає. «Зрадники, шпигуни, і таких чимало було», — заявив Лукашенко.

19 березня білоруські ЗМІ повідомили, що після зустрічі Лукашенка зі спецпосланцем США Джоном Коулом було звільнено 250 політв'язнів.

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Також білоруський диктатор наполягав на тому, щоб обговорити з представником США не лише регіональні питання та Україну, а й війну на Близькому Сході - мовляв, Штати там «воюють проти друзів Білорусі» і його це турбує.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Білорусь Олександр Лукашенко США

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