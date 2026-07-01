Експерт пояснив, чому відносини між Білоруссю і КНДР інтенсифікуються

Олександр Лукашенко та Кім Чен Ин у Пхеньяні, березень 2026 року (Фото: REUTERS)

Експерт зі Східної та Південно-Східної Азії та президент громадської організації Ліберально-демократична ліга України Артур Харитонов в інтерв'ю Radio NV, пояснив, чому інтенсифікуються відносини між Білоруссю та Північною Кореєю.

«Білорусь виступає спільним, „чорним“ вікном можливостей для Росії та Китаю, їхніх транзакцій, різної автократичної взаємодії, підриву заснованого на правилах міжнародного порядку. Ця позиція є і серед росіян, вони цим вихваляються, є така аналітична позиція і в демократіях, що Білорусь і КНДР (Північна Корея) сьогодні стають тотожними державами», — пояснив Харитонов в ефірі Radio NV.

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Він уточнив, що Білорусь та Північна Корея відіграють однакову роль чорних юрисдикцій, та різного роду позасистемних мереж, які дозволяють Китаю та Росії «робити жахливі речі».

«Тому і відбулась інтенсифікація відносин між КНДР і Білоруссю, на яку в Україні ганебно мало звертають увагу. Але це ще більше про те, як КНДР з’являється на наших кордонах, а КНДР — це тільки про Китай насправді», — сказав експерт.

Перший візит Лукашенка до Пхеньяна та підписання договору про дружбу між Білоруссю і КНДР

25 березня білоруський диктатор Олександр Лукашенко прибув до КНДР на запрошення Кім Чен Ина, це був його перший візит до Пхеньяна.

До цього Лукашенко зустрічався з Кім Чен Ином у вересні 2025 року на території Китаю.

Північнокорейський диктатор під час зустрічі висловив «солідарність і повну підтримку» Білорусі та заявив, що обидві країни дотримуються схожої позиції з «багатьох питань» міжнародного порядку денного.

Кім Чен Ин також заявив, що відносини Білорусі та Північної Кореї «мають давні традиції та історію».

26 березня під час зустрічі Лукашенка і Кім Чен Ина Білорусь та Північна Корея підписали договір про дружбу.

Крім того, країни уклали низку угод про співпрацю у сфері дипломатії, сільського господарства, освіти та охорони здоров’я.

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Лукашенко заявив, що відносини між країнами «розвиваються дуже швидкими темпами», і наголосив, що керівники обох держав поділяють спільні погляди на міжнародні справи.