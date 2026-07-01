Політик, надзвичайний і повноважний посол України Роман Безсмертний в ефірі Radio NV нагадав про неможливість захисту Білорусі конвенційним способом, бо за час повномасштабного вторгнення Росія вивезла звідти всі озброєння і боєприпаси.

«Білорусь, із погляду її координат у системі цієї війни, — це як територія Криму. Якщо Україна завдає удар по законних військових об'єктах, навіть та русня, яка зараз сидить у Білорусі, побіжить звідти з великою швидкістю. Річ у тім, що не мені про це говорити, це мають сказати військові, які чудово розуміють, що всі балачки про тактичну ядерну зброю, Орєшніки тощо, залишилися балачками, це по-перше. По-друге, захищати Білорусь конвенційним способом на даний час просто неможливо, тому що з неї все випатрала Москва. Вивезли все, починаючи від боєприпасів, закінчуючи бронетехнікою», — сказав Безсмертний в інтерв'ю Radio NV.

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За його словами, і білоруського диктатора Олександра Лукашенка і російського диктатора Володимира Путіна лякає встановлення над Білоруссю вогневого контролю.

Вибачення Лукашенка та ультиматум Зеленського Білорусі

12 травня Лукашенко заявив про плани точкової мобілізації окремих військових частин для підготовки до можливих бойових дій. У відповідь на це 15 травня президент України Володимир Зеленський доручив Силам оборони та органам безпеки підготувати план реагування на загрози з боку Білорусі, а вже 21 травня СБУ та військові запровадили посилені заходи безпеки у п’яти північних регіонах України. Після цього Лукашенко знову запевнив, що не збирається втягуватися у війну, і оголосив про готовність зустрітися із Зеленським у будь-якій точці.

16 червня Лукашенко заявив, що Україні не слід очікувати воєнних дій з боку Білорусі, та попросив вибачення у Зеленського за різкі висловлювання на його адресу.

19 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що дає Лукашенку сім днів на демонтаж ретрансляторів для наведення російських дронів, що розміщені у Білорусі. «Якщо він цього не зробить, зробимо ми», — наголосив тоді президент України.

24 червня Зеленський заявив, що ретранслятори припинили роботу з 22 червня. Він уточнив, що на той момент ще було невідомо, чи дійсно режим Лукашенка демонтував це обладнання.

25 червня, після доповіді Служби зовнішньої розвідки України, Зеленський заявив, що Білорусь завершує будівництво дорожньої інфраструктури та об'єктів для зберігання боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів уздовж кордону з Україною. «Білорусь знає, які кроки необхідно вжити з її боку для досягнення миру. Розвиток прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинений», — сказав український президент.