«США не можуть відставати». Директор ЦРУ назвав головний урок війни в Україні

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Джон Реткліфф заявив, що українські безпілотники зі штучним інтелектом фактично зупинили просування російських військ на фронті та суттєво збільшили втрати армії РФ.

Про це пише американське незалежне військово-політичне видання Defense News.

За словами Реткліффа, досвід війни в Україні демонструє вирішальну роль новітніх технологій у сучасних бойових діях.

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Як йдеться у публікації, українські технології на полі бою зупинили просування російських військ і привернули увагу іноземних партнерів, готових інвестувати мільярди доларів в українську оборонну промисловість. За словами Реткліффа, головною причиною цього стали безпілотники зі штучним інтелектом.

Він також заявив, що російські новобранці, які прибувають на передову в Україні, у середньому живуть лише 20−30 хвилин, перш ніж їх уб’ють або поранять.

Видання зазначає, що це перший випадок, коли високопосадовець американської розвідки публічно підтвердив, наскільки смертоносною стала війна для Росії.

«Наші розвідувальні дані збігаються з інформацією з відкритих джерел, яку ви, можливо, бачили щодо України. Середня тривалість життя російського новобранця після прибуття на поле бою в Україні оцінюється у 20−30 хвилин», — сказав Реткліфф на саміті Defense and Innovation Summit у Пенсильванії.

За його словами, головною причиною цього стали безпілотники зі штучним інтелектом.

«Це тому, що дрони на базі штучного інтелекту стали спеціалізованими, дешевими та ефективними машинами для вбивства», — додав він.

Реткліфф наголосив, що це підтверджує, наскільки вирішальну роль новітні технології відіграють у сучасній війні, і чому Сполучені Штати не можуть дозволити собі відставати в цій сфері.

«Головний висновок полягає в тому, що опанування новітніх технологій є не менш важливим, ніж військова міць. Саме тому слабша сторона вже чотири з половиною роки стримує значно сильнішу російську армію», — зазначив Реткліфф.

Він також підкреслив, що США повинні уважно вивчити досвід війни в Україні.

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«Темпи російського наступу зупинилися, оскільки Україна майстерно опанувала новітні технології, зокрема безпілотну та асиметричну війну. Це стало потужним фактором вирівнювання сил і показує, чому ми повинні бути лідерами в цій сфері, щоб зберегти свої позиції у світі», — сказав директор ЦРУ.

Напередодні Європейський Союз та Україна підписали в Києві угоду про виробництво дронів на суму понад 6 млрд доларів, а президент України Володимир Зеленський минулого тижня повідомив про прогрес у переговорах щодо багатомільярдного пакета оборонних угод зі Сполученими Штатами.

За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), у першій половині 2026 року співвідношення втрат Росії та України сягнуло майже 8:1, тоді як протягом більшої частини війни воно становило приблизно 2:1 або 3:1. Це пов’язують із масовим застосуванням українських безпілотників зі штучним інтелектом.

Дослідники CSIS підрахували, що від початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року загалом убитими або пораненими стали понад 2 мільйони військових з обох сторін. Із них близько 1,4 мільйона припадає на російські війська, включно з приблизно 450 тисячами загиблих — це найбільші бойові втрати серед великих держав із часів Другої світової війни.

За добу 16 липня країна-агресор Росія втратила у війні проти України близько 1370 солдатів. Загальні втрати армії РФ станом на п’ятницю, 17 липня, становлять орієнтовно 1 425 990 військових убитими та пораненими.