БпЛА атакували два паливні об'єкти в РФ: пожежі спалахнули на Ільському НПЗ і портовому терміналі в Таганрозі

У ніч на 10 липня безпілотники атакували одразу кілька об'єктів паливної інфраструктури в Росії. Пожежі зафіксували на Ільському нафтопереробному заводі в Краснодарському краї та на портовому терміналі в Таганрозі Ростовської області.

Про це повідомляють Telegram-канали.

За даними джерела, під ударом опинився Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. У соцмережах поширюються відео, на яких, як стверджується, видно пожежу на території підприємства.

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ʼКрім того, за повідомленнями місцевих жителів, пожежа виникла в районі порту Таганрога. За попередніми даними, горить портовий термінал ТОВ Курганнефтепродукт (ВАТ Югтранзитсервис), який спеціалізується на перевантаженні нафтопродуктів із залізничного транспорту на морські судна.



Місцеві жителі повідомляють, що атака на Таганрог тривала протягом усієї ночі. Офіційного підтвердження ураження об'єкта російська влада поки не надавала.

Ільський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Південного федерального округу Росії. Його проєктна потужність становить близько 6,6 млн тонн нафти на рік.

Підприємство виробляє газовий бензин, прямогонний бензин, мазут і дизельне пальне. Завод уже неодноразово ставав ціллю атак безпілотників, останній удар по ньому було зафіксовано близько місяця тому.

Останніми місяцями безпілотники регулярно атакують російську нафтопереробну та логістичну інфраструктуру.