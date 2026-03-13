Безпілотник атакував французьку військову базу в Іраку: один військовий загинув, ще кілька дістали поранень

Дим піднімається з місця падіння дрона на околиці Ербіля, Ірак, 12 березня 2026 року. (Фото: REUTERS/Khalid Al-Mousily)

У четвер, 12 березня, безпілотник атакував французьку військову базу в районі провінції Ербіль в Іраку . Внаслідок удару один військовий загинув, ще кілька дістали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

Президент Франції Еммануель Макрон засудив атаку. За його словами, внаслідок удару загинув старший ад’ютант Арно Фріон, а ще кілька французьких військових дістали поранення.

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«Цей напад на наші сили, які з 2015 року беруть участь у боротьбі проти ІДІЛ, є неприйнятним. Їхня присутність в Іраку відбувається в рамках боротьби проти тероризму. Війна в Ірані не може виправдати такі напади», — заявив він.

Губернатор провінції Ербіль Омед Кошнау повідомив, що удар безпілотника стався в районі міста Махмур. Наразі невідомо, звідки саме було запущено дрон.

12 березня міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні повідомив, що Іран завдав удару по італійській військовій базі в місті Ербіль на північному сході Іраку. Він засудив атаку та зазначив, що обговорив ситуацію з послом Італії в Іраку.