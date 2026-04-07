Такі ж, як для Близького Сходу. Україна готує безпекові пропозиції для країн Європи — Зеленський

7 квітня, 21:40
Президент України Володимир Зеленський (Фото: Zelenskiy Official / Telegram)

Президент України Володимир Зеленський (Фото: Zelenskiy Official / Telegram)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі готується європейська частина безпекових пропозицій, які були представлені та прийняті під час перемовин на Близькому Сході та в країнах Затоки.

Про це президент повідомив у зверненні у вівторок, 7 квітня.

Він підкреслив, що ці пропозиції мають велике значення в умовах війни, і захист цих країн вимагав термінового реагування та експертизи, яку успішно забезпечила українська сторона.

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«Ми це забезпечили — українська експертиза спрацювала, всі це визнають. Як результат — є довготривалі домовленості про співпрацю, саме про безпекову співпрацю», — зазначив президент.

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Зеленський також підкреслив важливість розвитку такої співпраці й в Європі.

«Наступні тижні будуть присвячені саме такій роботі з нашими партнерами у Європі: наші спільні виробництва, наша модернізація оборони, програми фінансування оборони, координація в безпекових діях», — додав він.

5 квітня Зеленський вперше прилетів до столиці Сирії Дамаска. Він провів переговори з президентом Сирії Ахмадом аш-Шараа. Президент зазначив, що під час переговорів встигли обговорити теми від безпекових та оборонних питань і ситуації в регіоні через всі події навколо Ірану до енергетичної та інфраструктурної співпраці між країнами.

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Наприкінці березня — на початку квітня 2026 року Володимир Зеленський здійснив низку робочих візитів на Близький Схід. Зокрема, він побував у Саудівській Аравії, ОАЕ, Катарі та Йорданії. Після турне країнами Близького Сходу президент відвідав Туреччину.

Під час переговорів з лідерами країн Зеленський домовився про співпрацю, зокрема у сфері безпеки та енергетики.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Близький Схід Володимир Зеленський Європа співпраця

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