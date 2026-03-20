Прем'єрка Японії нагадала Трампу, що нав’язана США конституція не дозволяє відправляти кораблі на війну

Прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїті під час переговорів із президентом США Дональдом Трампом пояснила, що Токіо не може направити військові кораблі для участі в операціях у районі Ормузької протоки через обмеження японського законодавства.

Про це повідомляє The Guardian.

За словами Такаїті, під час розмови сторони погодилися, що безпека Ормузької протоки має першочергове значення. Водночас вона наголосила, що японське законодавство чітко визначає, які дії країна може, а які не може здійснювати в таких обставинах.

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«Хоча розмова мала делікатний характер, ми дійшли згоди, що забезпечення безпеки Ормузької протоки має найвище значення. Однак є певні дії, які ми можемо і не можемо робити в межах японського законодавства, тому я надала детальне і вичерпне пояснення», — сказала вона.

За словами Такаїті, під час розмови сторони погодилися, що безпека Ормузької протоки є пріоритетом. Водночас вона наголосила: японське законодавство чітко визначає, які дії Токіо може здійснювати, а які — ні.

Японське право дозволяє уряду направляти кораблі Морських сил самооборони для правоохоронних місій, зокрема таких, як антипіратська операція біля берегів Сомалі, в якій Японія брала участь у 2009 році.

14 березня президент Трамп висловив сподівання, що кілька країн, зокрема Китай, Франція, Японія, Південна Корея і Велика Британія, відправлять свої кораблі в Ормузьку протоку.

15 березня очільник Білого дому заявив, що Сполучені Штати обговорюють патрулювання Ормузької протоки із сімома країнами. Він також додав, що на НАТО чекає «дуже погане» майбутнє, якщо союзники по Альянсу не допоможуть Штатам забезпечити безпеку в Ормузькій протоці.

Проте спочатку у відправці військових кораблів до Ормузької протоки Трампу відмовила Велика Британія, а згодом — Німеччина.

17 березня президент Франції заявив, що його країна не братиме участі в діях із розблокування — попри те, що раніше Трамп оцінив «на вісімку» підтримку Еммануеля Макрона щодо операції в Ормузькій протоці.

Президент Фінляндії Александр Стубб каже, що Сполучені Штати не проконсультувалися із союзниками перед тим, як розпочинати війну з Іраном, тому члени НАТО не висловлюють бажання допомагати Вашингтону з розблокуванням Ормузької протоки.

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17 березня дипломатичний радник президента ОАЕ Анвара Гаргаша заявив, що Об'єднані Арабські Емірати можуть долучитися до міжнародних зусиль під керівництвом США, спрямованих на забезпечення безпеки Ормузької протоки.