Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс заявив, що його країна посилила заходи безпеки навколо ГЕС, розташованої вище за течією від Риги, а також на величезному підземному газосховищі через розвідувальні дані, що вказують на загрозу з боку РФ .

Про це він повідомив в інтерв'ю агентству Reuters.

Як зазначають журналісти, лідери Латвії, Литви та Польщі нещодавно попередили: західні розвідувальні служби вважають, що Росія планує провокації та атаки проти інфраструктури в регіоні.

Реклама

Тому у Кулбергса запитали, де саме Латвія посилила заходи безпеки у зв’язку з цією загрозою.

«Звісно, в Інцукалнсі (газосховище — ред.), а також у нашому енергетичному секторі та на підприємствах, і, безумовно, на гідроелектростанції», — відповів прем'єр.

Він сказав, що поспілкувався з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та звернувся до альянсу з проханням про додаткові засоби ППО та збільшення чисельності союзних військ на місцях.

Крім того, Кулбергс попросив про швидку інтеграцію в систему оборони НАТО системи протидії дронам, яка розробляється в Латвії за сприяння України.

За словами прем'єра, оскільки РФ зазнає невдач у війні проти України, її керівництво прагне «швидкої перемоги, тому потенційна гібридна загроза є більшою, ніж раніше».

3 липня видання The Telegraph із посиланням на джерела повідомило, що США попередили про плани Росії здійснити збройну «провокацію» на території Польщі. Це можуть бути ракетні удари, атаки безпілотників або перетин кордону військовими.

15 липня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія може готувати операцію під чужим прапором, у якій використовуватиме українські дрони.

Тоді ж президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що влада має розвідувальні дані про нові плани Москви. Зокрема, РФ може атакувати критичну інфраструктуру країни.