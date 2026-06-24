Європейський збройовий холдинг ввіз до Росії 3919 одиниць зброї після початку повномасштабного вторгнення в Україну (Фото: berettadefensetechnologies.com)

Президент європейського збройового холдингу Beretta Holding П'єтро Гуссаллі Беретта у 2022 році входив до керівництва російського імпортера зброї Русский Орел, який після початку повномасштабного вторгнення в Україну ввіз до Росії 3919 одиниць зброї виробництва компаній холдингу.

Як з’ясувало розслідування The Insider, Beretta не лише володіла контрольним пакетом російської компанії, а й могла брати участь в управлінні її діяльністю в обхід санкцій.

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Більшу частину імпортованої продукції становили мисливські рушниці. Водночас до Росії також ввезли сотні снайперських гвинтівок і армійських дробовиків.

Видання пише, щонайпізніше у 2025 році російські військові почали використовувати дробовики Benelli для боротьби з FPV-дронами. Снайперські гвинтівки Tikka та Sako, які випускає фінський підрозділ Beretta Holding, також активно використовуються російськими стрільцями.

За даними The Insider, відповідно до звіту про корпоративне управління та структуру власності за 2022 рік, П'єтро Гуссаллі Беретта одночасно обіймав керівні посади ще в 19 організаціях. Однією з них було ТОВ Русский Орел — російський імпортер зброї, 57% якого й досі належать Beretta Holding.

Хоча більшість ввезеної зброї становили гладкоствольні мисливські рушниці, понад тисяча одиниць може використовуватися як цивільними, так і військовими стрільцями. За даними Росакредитації, Русский Орел імпортував 1164 гвинтівки Franchi Horizon з болтовим перезарядженням калібрів .308 Win та .30−06 Springfield. Обидва калібри спочатку були розроблені для військових потреб, а згодом набули популярності серед цивільних стрільців.

Загалом, відповідно до документів, які є в журналістів, із березня 2022 року по лютий 2024 року російські імпортери зареєстрували щонайменше 15 337 одиниць зброї західного виробництва. Майже 40% із них (6064 одиниці) виготовили підприємства, що входять до Beretta Holding: Benelli Armi, Fabbrica D’Armi Pietro Beretta, Beretta Benelli Iberica, Sako Limited та Stoeger Silah Sanayi.

Після публікації розслідування The Insider та IRPI Media про контрабанду європейської зброї Росакредитація припинила публікувати відповідні дані, тому інформація за пізніший період залишається недоступною.

Видання зазначає, що досвід використання гладкоствольної зброї для боротьби з FPV-дронами перейняли навіть у Федеральній службі охорони (ФСО), яка не бере участі в бойових діях на фронті. Під під час параду 9 травня, який російська пропаганда використовує для брязкання зброєю, співробітників спецслужби можна було побачити з рушницями Benelli M2. У провоєнних російських блогах користувачі звертали увагу на те, що для охорони перших осіб держави використовують саме італійську зброю, а не рушниці МР-155 концерну Калашников, пояснюючи це кращими характеристиками імпортних зразків.

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За кілька місяців до цього військовий підрозділ холдингу Beretta Defense Technologies (BDT) представив новий самозарядний дробовик Drone Guardian для боротьби з безпілотниками. Від дробовиків, які вже використовують російські військові, його відрізняє насамперед наявність голографічного прицілу для швидшого захоплення цілі.

The Insider також зазначив, що не менш важливою для російських військових залишається продукція фінської компанії Sako Limited, яка також входить до Beretta Holding. Підприємство випускає мисливську зброю та снайперські гвинтівки під брендами Sako і Tikka. За оцінками авторів розслідування, ці гвинтівки сучасних далекобійних калібрів перевершують за точністю та дальністю стрільби багато зразків російського виробництва, залишаючись при цьому доступнішими за низку британських та американських аналогів. Саме тому зброя Sako і Tikka користується попитом серед російських снайперів.