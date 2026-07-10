Після українських ударів Росія може закрити лише 65% власних потреб у бензині - Reuters

Виробництво бензину в Росії впало до рівня, еквівалентного лише близько 65% від середнього сезонного споживання, — після того, як атаки українських безпілотників спричинили зупинку великих нафтопереробних заводів.

Про це написало Reuters, у п’ятницю, 10 липня, з посиланням на поінформовані профільні джерела.

Через атаки українських дронів зупинилися зокрема Нижегородський та Омський НПЗ — два найбільші виробники бензину в РФ. Зупинитися був змушений і ще один великий виробник — Саратовський нафтопереробний завод.

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Анонімні джерела Reuters повідомили, що наразі на необхідний сезонний обсяг не вистачає близько 35% (40−45 тис. метричних тонн на день). Під час пікового літнього споживання щоденний попит на бензин у Росії становить від 115 до 120 тис. тонн.

Міністерство енергетики Росії не відповіло на запит Reuters про коментар.

Паливна криза в Росії — що відомо

28 червня російський диктатор Володимир Путін вперше визнав, що в Росії почалися проблеми з бензином після ударів українських дронів по НПЗ.

23 червня Reuters писало, що атаки Сил оборони України призвели до гострого дефіциту та обвалу внутрішнього виробництва бензину в Росії на 25%.

8 липня віцепрем'єр країни-агресора РФ Олександр Новак заявив, що РФ запровадила повну заборону на експорт дизельного пального.

Також у липні Росія вперше імпортуватиме нафтопродукти. 1 липня The Moscow Times повідомляло, що Казахстан готується поставити в РФ бензин Аі-92 та Аі-95 як гуманітарну допомогу у липні та серпні. Також, за інформацією джерел Reuters, Росія розпочала імпорт бензину морем з Індії.