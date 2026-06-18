Зеленський під час зустрічі з королем Бельгії розповів про російську атаку на Києво-Печерську Лавру

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з королем Бельгії Філіпом та розповів про наслідки російської атаки на Києво-Печерську Лавру в ніч проти 15 червня.

Про це Зеленський повідомив у Telegram у четвер, 18 червня.

Також президент України обговорив з королем Бельгії посилення санкцій проти держави-агресора РФ, ситуацію на фронті, напрямки дипломатичної роботи з партнерами.

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Фото: Офіс президента України

Особливу увагу приділили європейській інтеграції України та подальшій оборонній співпраці Києва та Брюсселя.

Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. На зустрічі йшлося про подальшу підтримку України, зокрема посилення ППО, додаткові внески у програму PURL і реалізацію спільних проєктів у межах SAFE (Security Action for Europe) — фінансового інструмента ЄС для спільних закупівель та інвестицій в оборонну промисловість.

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За підсумками зустрічі з бельгійським прем'єром Володимир Зеленський повідомив, що цьогоріч Україна отримає перші винищувачі F-16 від Бельгії.

18 червня очільник оборонного відомства Бельгії Тео Франкен перед початком зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі заявив, що його країна може передати Україні всі свої винищувачі F-16, коли отримає нові F-35.