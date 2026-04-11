Шведський винищувач відстежує російський підводний човен, що рухається до Балтійського моря

Винищувач Збройних сил Швеції JAS 39 Gripen перехопив у протоці Каттегат російський підводний човен класу Кіло. Про це повідомляється на сайті Збройних сил Швеції.

Протока Каттегат з'єднує Північне море з Балтійським.

Зазначається, що інцидент стався в п’ятницю, 10 квітня. Наразі шведські Збройні сили разом із союзниками відстежують подальший маршрут російського човна до Балтійського моря.

Реклама

Як зазначили у відомстві, ця операція є частиною планових заходів Швеції, проведення яких необхідне для того, щоб бути обізнаним у ситуації в найближчому регіоні та гарантувати територіальну цілісність країни та її союзників.

9 квітня газета The Guardian писала, що британський військовий корабель та авіація відстежували російські субмарини, які намагалися обстежити життєво важливу підводну інфраструктуру в Північній Атлантиці, змусивши їх відмовитися від своєї місії.

Британський міністр оборони Джон Гілі заявив, що операція тривала понад місяць. У ході неї військовий корабель Королівського флоту та морський патрульний літак Р-8 «відстежували та стримували будь-яку зловмисну діяльність» трьох російських субмарин.

За словами міністра, доказів пошкодження трубопроводів чи кабелів немає. Однак британські сили разом із союзниками намагатимуться це перевірити.