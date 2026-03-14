КНДР запустила балістику під час спільних навчань Південної Кореї та США

14 березня, 18:41
КНДР запустила ракети (Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji/Pool)

КНДР запустила ракети (Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji/Pool)

Північна Корея запустила близько 10 балістичних ракет у напрямку Японського моря — в той час, коли США та Південна Корея проводять спільні військові навчання Freedom Shield (Щит свободи).

Про це повідомило у суботу, 14 березня, The Korea Times з посиланням на інформацію Об'єднаного комітету начальників штабів (JCS).

Зокрема у JCS заявили, що ракети були запущені з району Сунан близько 13:20. Вони пролетіли майже 350 кілометрів. У JCS зазначили, що Пхеньян вочевидь намагався таким чином «продемонструвати свою силу».

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Це вже третій запуск балістичних ракет КНДР цього року. Попередні відбулися у січні. Зокрема 4 січня Пхеньян запустив кілька ракет в напрямку Японського моря і заявив, що це було випробування гіперзвукової зброї.

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Якраз у січні супутникові знімки показали, що поставки північнокорейської зброї до Росії суттєво знизилися. За місяць у порт Расон на північному сході КНДР увійшов лише один російський корабель, ймовірно, залучений до схеми військових постачань. Це могло бути одне з двох російських суден, що знаходяться під санкціями, — Angara або Lady R.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Південна Корея Військові навчання КНДР США Балістичні ракети

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