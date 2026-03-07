Війна США та Ізраїлю проти Ірану триває майже тиждень, з 28 лютого. За цей час американські та ізраїльські війська завдали тисяч ударів по Ірану, а режим у Тегерані у відповідь випустив сотні ракет по країнах Близького Сходу.

The Times of Israel повідомляє, що, за оцінками військових, останнім часом кількість балістичних ракет, якими Іран атакує Ізраїль, знизилась і становить близько 20 на день. У перший день війни, 28 лютого, Іран випустив близько 90 балістичних ракет по Ізраїлю. За даними іранських ЗМІ, загалом режим випустив близько 500 балістичних ракет по Ізраїлю та таких країнах, як ОАЕ, Катар, Саудівська Аравія, Кіпр та Оман. В ОАЕ, які були одними з головних цілей іранських атак, кількість балістичних ракетних ударів останніми днями скоротилась до однозначних чисел після пуску 165 ракет минулими вихідними, пише The Wall Street Journal.

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Центральне командування США також повідомило, що в четвер кількість ракетних ударів Ірану скоротилась на 90%, а ударів БпЛА — на 83%, передає CNN.

Водночас невідомо, скільки балістичних ракет великої дальності ще має Іран і скільки він може використати в ході війни.

NV у своїй інфографіці розповідає, якими ракетами може оперувати Іран у війні з США, Ізраїлем та союзниками.

Ракетний арсенал Ірану / Інфографіка: NV

Soumar (крилата) — 2,5 тис. км

Sejjil — 2 тис. км

Ghadr — 2 тис. км

Khorramshahr — 2 тис. км

Emad — 1,7 тис. км

Kheibarshekan — 1,5 тис. км

Shahab 3 — 1,3 тис. км

Qadr 380 — 1 тис. км

Qiam-1 — 800 км

Zolfaghar — 800 км

Ya-Ali (крилата) — 700 км

Quds-1 (крилата) — 600 км

Fateh-313 — 500 км

Shahab 2 — 500 км

Raad-500 — 500 км

Fateh-110 — 300 км

Shahab 1 — 300 км

Дані CSIS, Al Jazeera