Досягають Європи. Якими ракетами може оперувати Іран у війні зі США, Ізраїлем та країнами Близького Сходу — інфографіка NV

7 березня, 05:14
Вибух у Тегерані, 6 березня 2026 року (Фото: Stringer/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Вибух у Тегерані, 6 березня 2026 року (Фото: Stringer/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Війна США та Ізраїлю проти Ірану триває майже тиждень, з 28 лютого. За цей час американські та ізраїльські війська завдали тисяч ударів по Ірану, а режим у Тегерані у відповідь випустив сотні ракет по країнах Близького Сходу.

The Times of Israel повідомляє, що, за оцінками військових, останнім часом кількість балістичних ракет, якими Іран атакує Ізраїль, знизилась і становить близько 20 на день. У перший день війни, 28 лютого, Іран випустив близько 90 балістичних ракет по Ізраїлю. За даними іранських ЗМІ, загалом режим випустив близько 500 балістичних ракет по Ізраїлю та таких країнах, як ОАЕ, Катар, Саудівська Аравія, Кіпр та Оман. В ОАЕ, які були одними з головних цілей іранських атак, кількість балістичних ракетних ударів останніми днями скоротилась до однозначних чисел після пуску 165 ракет минулими вихідними, пише The Wall Street Journal.

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Центральне командування США також повідомило, що в четвер кількість ракетних ударів Ірану скоротилась на 90%, а ударів БпЛА — на 83%, передає CNN.

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Водночас невідомо, скільки балістичних ракет великої дальності ще має Іран і скільки він може використати в ході війни.

NV у своїй інфографіці розповідає, якими ракетами може оперувати Іран у війні з США, Ізраїлем та союзниками.

Ракетний арсенал Ірану (Фото: NV)
Ракетний арсенал Ірану / Інфографіка: NV
  • Soumar (крилата) — 2,5 тис. км
  • Sejjil — 2 тис. км
  • Ghadr — 2 тис. км
  • Khorramshahr — 2 тис. км
  • Emad — 1,7 тис. км
  • Kheibarshekan — 1,5 тис. км
  • Shahab 3 — 1,3 тис. км
  • Qadr 380 — 1 тис. км
  • Qiam-1 — 800 км
  • Zolfaghar — 800 км
  • Ya-Ali (крилата) — 700 км
  • Quds-1 (крилата) — 600 км
  • Fateh-313 — 500 км
  • Shahab 2 — 500 км
  • Raad-500 — 500 км
  • Fateh-110 — 300 км
  • Shahab 1 — 300 км

Дані CSIS, Al Jazeera

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Редактор: Ніна Григорська

Теги:   Іран Ракети удар США та Ізраїлю по Ірану Близький Схід Інфографіка NV

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