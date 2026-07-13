«У найближчі місяці». Макрон анонсував навчання багатонаціональних сил, які розгорнуть в Україні після припинення бойових дій

Макрон сказав, що коаліція вже має цю багатонаціональні сили для України (Фото: Teresa Suarez/Pool via REUTERS)

Багатонаціональні сили, які планується розгорнути в Україні після припинення бойових дій, розпочнуть навчання в «сусідніх країнах» у «найближчі місяці» .

Про це в понеділок, 13 липня, оголосив президент Франції Еммануель Макрон на пресконференції за результатами засідання Коаліції охочих у Парижі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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«Коаліція вже має багатонаціональні сили для України, яка тепер готова діяти. Штаб цієї сили організовує це планування і щотижня перетворює його на конкретні оперативні зобов’язання. У цьому контексті ми сьогодні ухвалили рішення щодо навчань, які відбудуться найближчими місяцями. Вони були офіційно представлені нам щойно», — сказав президент Франції.

За словами Макрона, «ці навчання будуть проведені в країнах-сусідах України для перевірки наших планів розгортання та демонстрації того, що ми готові, рішучі та надійні - на землі, в повітрі та на морі».

В понеділок, 13 липня, лідери Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції та Великої Британії погодилися створити інтегровану коаліцію антибалістичного захисту разом з Україною.

Президент України Володимир Зеленський заявив про створення спільної європейської антибалістичної системи, до якої Україна готова долучитися власною ракетою-перехоплювачем. Він висловив сподівання, що протягом наступних 12 місяців система FREYJA почне працювати.

На пресконференції за результатами засідання «Коаліції охочих» у Парижі президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Україна планує придбати 16 французьких винищувачів Rafale, перші з яких мають з’явитися в українському небі вже у 2028−2029 роках.