Міноборони Азербайджану заявило, що іранська атака дронів не залишиться без відповіді

Дрон вибухає в аеропорту Нахічевані, Азербайджан, 5 березня 2026 року (Фото: Social Media/via REUTERS)

Міністерство оборони Азербайджану заявило, що атака іранських дронів не залишиться без відповіді. Про це повідомляє 1NewsTV .

У Міноборони повідомили, що військові наразі вивчають технічні параметри БпЛА та подробиці атаки.

Там зазначили, що відповідальність за удар повністю лягає на Іран.

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Міністерство наголосило, що готує необхідні заходи у відповідь для захисту територіальної цілісності та суверенітету країни, а також убезпечення цивільних осіб та інфраструктури.

«Ці акти агресії не залишаться без відповіді. Азербайджанська сторона залишає за собою право на вжиття відповідних заходів у відповідь», — йдеться у заяві.

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5 березня безпілотники, що летіли з боку Ірану, впали на території Азербайджану. Один дрон впав на будівлю терміналу аеропорту в місті Нахічевань, а інший — поблизу школи.

В азербайджанському МЗС підтвердили удар дронів та заявили про двох постраждалих. Азербайджан викликав посла Ірану.

4 березня Міністерство оборони Туреччини заявило, що Сили протиповітряної оборони НАТО збили балістичну ракету, яка була запущена з Ірану та рухалася у бік повітряного простору країни. В Ірані заперечили атаку.

28 лютого після старту операції США та Ізраїлю проти Ірану та вбивства високопоставлених чиновників країни Тегеран запустив ракети та дрони на Ізраїль, а згодом — на країни Перської затоки: про численні вибухи повідомлялося у Дубаї, Абу-Дабі (ОАЕ) та Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Також Іран атакував американські військові бази у Катарі, Бахрейні, Кувейті, Йорданії тощо.

В ОАЕ заявляли про іранську атаку сотнями ракет та дронів, було пошкоджено аеропорти, порти, американські консульства, цивільні об'єкти, повідомлялося про масштабні пожежі на нафтових об'єктах ОАЕ.