Австралія оголосила про додаткові 100 млн доларів військової допомоги Україні

Про це у п’ятницю, 19 червня, повідомила пресслужба уряду Австралії.

Зазначається, що після виділення 50 мільйонів доларів у межах ініціативи PURL у грудні 2025 року Австралія здійснить ще два внески по 50 мільйонів доларів протягом наступних 12 місяців.

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Таким чином загальний обсяг австралійської допомоги Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії перевищить 1,8 мільярда австралійських доларів, з яких понад 1,6 мільярда становитиме військова допомога.

«Те, що відбувається в Україні, має значення тут, в Індо-Тихоокеанському регіоні, саме тому для Австралії так важливо дотримуватися обраного курсу та продовжувати підтримувати Україну, доки вона не досягне миру на своїх умовах. Австралія пишається тим, що разом із Новою Зеландією стала першою країною, яка не є членом НАТО, що зробила внесок в ініціативу PURL», — наголосив віцепрем'єр-міністр і міністр оборони Австралії Річард Марлз.

Раніше міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що за підсумками 35-го засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі Рамштайн) союзники оголосили про надання Україні військової допомоги на суму близько 4 мільярдів доларів.

За його словами, ключові пріоритети підтримки — програма PURL й посилення ППО, артилерія та безпілотники. Саме навколо них зосереджені основні рішення партнерів.