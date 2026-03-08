Після ударів по нафтосховищах небо над Тегераном вкрите густим димом, дощ чорний від нафти — ЗМІ

8 березня, 20:04
Чорний дим над Тегераном після удару Ізраїлю по нафтосховищах, 8 березня 2026 року (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Чорний дим над Тегераном після удару Ізраїлю по нафтосховищах, 8 березня 2026 року (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Після нічних ударів по іранським нафтосховищам вранці 8 березня небо у Тегерані було вкрите густим димом, а дощ був чорним від нафти.

Про це, зокрема, повідомив канал CNN із посиланням на свого міжнародного кореспондента Фредеріка Плейтгена, який опублікував відповідне відео.

https://twitter.com/fpleitgenCNN/status/2030526805589762282

За його словами, близько 10 млн жителів Тегерану, прокинувшись вранці, побачили густі чорні хмари, що утворились після нічних ударів Ізраїлю по іранських нафтосховищах.

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«Ви можете бачити, що дощ, дощова вода насправді чорна — також, схоже, насичена нафтою», — зазначив Плетгейн.

https://twitter.com/Osinttechnical/status/2030528775155249235

Ізраїльські військові заявили, що 7 березня ввечері вони завдали ударів по паливних об'єктах у Тегерані, які постачають паливо «різним споживачам, включаючи військові установи в Ірані».

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«Це значний удар, який є додатковим кроком у поглибленні пошкоджень військової інфраструктури іранського терористичного режиму», — скказано у заяві Армії оборони Ізраїлю.

Старший метеоролог Британської метеорологічної служби Джим Дейл заявив CNN, що цей дим та дощ можуть загрожувати здоров’ю людей.

«Вдихання забруднюючих речовин такого роду може призвести до як довгострокових, так і короткострокових респіраторних захворювань… і насправді може призвести до раку в довгостроковій перспективі», — зазначив він.

Також, за словами метеоролога, чорний дощ може призвести до «псування» врожаю та викликати серйозні наслідки для здоров’я.

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Червоний Півмісяць закликав людей залишатися вдома навіть після того, як дощ припиниться, заявивши, що повітря може стати небезпечним для дихання, оскільки краплі кислоти випаровуються в атмосферу.

Агенство Reuters із посиланням на місцевих мешканців теж пише, що вранці 8 березня над Тегераном висів густий задушливий чорний дим.

Речник міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що ця масштабна атака ознаменував «нову небезпечну фазу» конфлікту і є воєнним злочином.

«Завдаючи ударів по паливних складах, агресори викидають в повітря небезпечні матеріали та токсичні речовини, отруюючи цивільне населення, руйнуючи навколишнє середовище та ставлячи під загрозу життя людей у величезних масштабах», — написав він на своїй сторінці у соцмережі X.

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Прес-секретар ізраїльської армії підполковник Надав Шошані повідомив журналістам, що об'єкти, по яких завдали ударів, використовувалися для забезпечення військових потреб Ірану, зокрема для виробництва та зберігання палива для балістичних ракет. «Вони є законною воєнною ціллю», — сказав він.

Незабаром після атаки прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що його уряд продовжить удари і «безжально» вразить іранських правителів.

«У нас є організований план з багатьма сюрпризами, щоб дестабілізувати режим і сприяти змінам. У нас є ще багато цілей», — сказав він у відеозверненні.

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Спільна операція США та Ізраїлю проти Ірану триває з 28 лютого. Країни атакують Тегеран та інші великі міста Ірану. 86-річний аятола Алі Хаменеї загинув внаслідок атаки у своїй резиденції у перший день операції.

У відповідь на атаки Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Також іранські ракети та дрони атакували військові бази США в Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії та Йорданії. Зокрема про численні вибухи повідомлялося в Дубаї, Абу-Дабі та Ер-Ріяді.

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За словами президента США Дональда Трампа, війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів.

Редактор: Анастасія Одінцова

Теги:   Ізраїль Нафта Тегеран війна проти Ірана

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