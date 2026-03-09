Ізраїль завдав авіаударів по Бейруту: зруйновано офіс фінансової установи, пов’язаної з Хезболлою

Дим піднімається після ізраїльського удару по південних передмістях Бейрута, Ліван, 9 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Mohamed Azakir)

У понеділок, 9 березня, Ізраїль заявив, що завдав авіаударів по столиці Лівану Бейруту . Про це повідомляє Associated Press .

До цього Армія оборони Ізраїлю повідомила, що буде проводити операції проти об'єктів, пов’язаних з фінансовою установою Аль-Кард Аль-Хасан.

ЦАХАЛ попередив жителів передмістя Бейрута про необхідність евакуації.

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Ізраїль заявляє, що угруповання Хезболла використовує Аль-Кард Аль-Хасан для фінансування своєї військової діяльності.

Як зазначає AP, після ізраїльських авіаудів над Бейрутом здійнялися хмари диму. Перший удар знищив будівлю, в якій розміщувався офіс Аль-Кард Аль-Хасан у південному передмісті Чія.

Минулого тижня ЦАХАЛ завдав ударів по декількох відділеннях Аль-Кард Аль-Хасан на півдні та сході Лівану.

Під час останньої війни між Ізраїлем та Хезболлою у 2024 році ЦАХАЛ знищив понад десять відділень фінансової установи по всьому Лівану.

8 березня Ізраїль завдав удару по готелю Ramada у Бейруті, внаслідок чого загинули четверо людей, ще 10 — дістали поранення.

У ЦАХАЛ заявили, що ціллю атаки були ключові командири іранського підрозділу Кудс Корпусу вартових ісламської революції, які перебували в столиці Лівану. За інформацією Армії оборони Ізраїлю, цей підрозділ займався організацією терористичних атак проти країни.

Армія оборони Ізраїлю почала операцію на півдні Лівану 3 березня. У ЦАХАЛ зазначили, що завдають ударів по інфраструктурі угруповання Хезболла, яке «обрало шлях нападу на Ізраїль від імені іранського режиму».