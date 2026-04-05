За даними каналу, 2 березня три F-15 були збиті кувейтськими системами ППО в інциденті «дружнього вогню» над Кувейтом. Усі шість членів екіпажу безпечно катапультувалися, а міністр оборони США Піт Гегсет заявив цього тижня, що троє пілотів повернулися до участі у бойових діях.

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12 березня зазнав аварії реактивний заправник США KC-135 в Іраку, загинули шестеро членів його екіпажу. За даними американських військових, літак-заправник не був збитий ворожим чи дружнім вогнем, а був причетний до інциденту з іншим літаком під час участі в операції Епічна лють. Згідно з повідомленням, другий літак безпечно приземлився.

27 березня літак радіочастотного виявлення та управління E-3 Sentry ВПС США був знищений на злітній смузі в результаті іранської атаки на авіабазу Принц Султан в Саудівській Аравії. Про це свідчать фото, геолоковані CNN. За даними каналу, на авіабазі щонайменше 10 американських військовослужбовців отримали поранення. Про загиблих не повідомлялося. За словами джерел, також було пошкоджено літак-заправник ВПС США.

Крім того, минулого місяця американський винищувач F-35 здійснив аварійну посадку на авіабазі США на Близькому Сході після того, як його вразив, як вважається, вогонь з Ірану, повідомили CNN два джерела, знайомі з ситуацією.

3 квітня повідомлялось, що США за один день втратили два військові літаки. Іранські сили збили F-15E над територією країни, одного льотчика врятували, другого розпочали шукати. Того ж дня поблизу Ормузької протоки був втрачений і штурмовик A-10 Warthog; його єдиного пілота вдалося врятувати.

5 квітня стало відомо, що американські спецпризначенці врятували другого члена екіпажу винищувача F-15, збитого над Іраном 3 квітня.

Цей член екіпажу отримав поранення після катапультування з літака, проте міг ходити і понад добу переховувався в горах, уникнувши полону.

Журналісти зазначали, що знищення літака «стало жахом для військових США», оскільки Корпус вартових ісламської революції теж намагався знайти зниклого американського офіцера на південному заході Ірану.