Укренерго отримало листа від Словаччини про припинення аварійної енергетичної допомоги: що це означає

НЕК Укренерго отримала офіційного листа щодо одностороннього припинення Договору про взаємне надання аварійної допомоги від словацького системного оператора — компанії SEPS.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у понеділок, 16 березня.

Компанія каже, що остаточне припинення чинності договірних умов відбудеться з травня 2026 року.

«Причини, з яких колеги скасовують дію договору, залишилися без пояснення з боку керівництва SEPS. Зі свого боку, НЕК Укренерго ніколи не допускала жодних порушень договірних умов із SEPS, діючи в дусі добросусідства та поваги до норм європейського законодавства», — йдеться в повідомленні.

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Стосовно впливу рішення словацького системного оператора на ситуацію в українській енергосистемі, компанія наголосила, що жодних змін для українців не відбудеться.

Укренерго каже, що залучало аварійну допомогу зі Словаччини досить рідко і в дуже обмежених обсягах. Останній такий випадок був зафіксований у січні 2026 року.

Компанія запевняє, що припинення дії Договору про взаємне надання аварійної допомоги ніяк не впливає на комерційний обмін.

«Імпорт електроенергії зі Словаччини до України здійснювався і здійснюється без жодних обмежень, відповідно до результатів добових і довгострокових аукціонів з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів», — заявило Укренерго.

23 лютого 2026 року прем'єр Словаччини Роберт Фіцо оголосив про припинення аварійних поставок електроенергії в Україну.

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Його угорський колега Віктор Орбан також пригрозив припинити постачання електроенергії в Україну, якщо вона не відновить транзит нафти нафтопроводом Дружба.

При цьому Укренерго заявило, що ймовірне припинення аварійних поставок електроенергії зі Словаччини ніяк не вплине на ситуацію в об'єднаній енергосистемі України.

А ось ексголова правління Укренерго Володимир Кудрицький зазначив, що погрози Фіцо щодо можливого припинення аварійних поставок електроенергії зі Словаччини в Україну є блефом.

Згодом директор SEPS Мартін Магат оголосив, що компанія розірве контракт на аварійні постачання електроенергії з Укренерго.