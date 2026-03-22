Американські відомства підкреслили, що йдеться не про злам шифрування самих месенджерів (Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Пов’язані з російськими спецслужбами хакери здійснили масштабні атаки на користувачів комерційних месенджерів, зокрема Signal і WhatsApp.

Про це повідомили ФБР і Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури США (CISA), передає Reuters.

Цілями кампанії були люди, які становлять інтерес для розвідки, зокрема нинішні й колишні американські чиновники, військові, політики та журналісти.

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Американські відомства підкреслили, що йдеться не про злам шифрування самих месенджерів. Хакери використовували методи соціальної інженерії — видавали себе за служби безпеки або підтримку та переконували користувачів передати коди підтвердження, що давало змогу перехопити контроль над обліковими записами.

Раніше про схожу глобальну кампанію попередили спецслужби Нідерландів — AIVD і MIVD. Вони повідомили, що російські державні хакери намагалися отримати доступ до акаунтів Signal і WhatsApp, які використовують урядовці, військові, держслужбовці та журналісти. Нідерландські служби також наголошували, що атаки були спрямовані на окремі акаунти, а не на інфраструктуру месенджерів загалом.

У відповідь Signal заявляв, що атаки здійснювалися через складні фішингові кампанії, а його шифрування та інфраструктура не були скомпрометовані.

Раніше повідомлялося, що мішенню росіян у популярних месенджерах стають чиновники, військові та журналісти з усього світу. Про кіберзагрозу оголосили нідерландські спецслужби 9 березня.