Один з нафтоналивних причалів на терміналі в російському порту Усть-Луга повністю вигорів після атаки дронів.

Про це повідомив проєкт Dnipro Osint (Гарбуз) у п’ятницю, 27 березня, і показав супутникові знімки.

Фото: Dnipro Osint

Фото: Dnipro Osint

На знімку видно той причал, що згорів, а також пошкодження на ділянці з резервуарами та технічними естакадами. Видно і ще один нафтоналивний причал — пошкоджений.

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У ніч проти 25 березня Ленінградську область РФ атакували дрони. Внаслідок атаки спалахнула сильна пожежа у порту Усть-Луга, який є другим найбільшим вузлом експорту російської нафти на Балтійському морі.

Згодом командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) підтвердив, що українські дрони атакували нафтовий порт Усть-Луга у Ленінградській області.

У ніч проти 27 березня дронові атаки на Ленінградську область Росії продовжилися. Було зафіксовано нові удари та пожежі в портах Приморськ і Усть-Луга. Дрони атакували регіон ще з 23 березня, і росіянам довелось тимчасово зупинити перевалку сирої нафти і нафтопродуктів у цих двох портах.

26 березня агентство Bloomberg повідомило, що роботу нафтового терміналу в Приморську намагались відновити. Проте 27 березня проєкт Схеми (Радіо Свобода) показав супутникові знімки Planet Labs і повідомив, що пожежа у порту Приморська посилилась.