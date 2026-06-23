Путін не згадав найбільшу атаку БПЛА по Москві за час війни, розповідаючи про удари українських дронів по РФ

Путін не сказав ні слова про найбільшу атаку на Москву (Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Очільник Кремля Володимир Путін, коментуючи удари українських дронів по Росії під час спілкування з випускниками військових вишів у Кремлі, не згадав про найбільшу атаку на Москву минулого тижня, повідомляє Агентство. Новости.

Під час заходу тема безпілотників неодноразово порушувалася. Зокрема, один військовий заявив, що країни НАТО «дали можливість запускати БПЛА зі своїх територій по наших об'єктах».

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Путін у відповідь сказав, що країни Заходу «поки що все-таки не дійшли до того, щоб зі своїх територій щось запускати», бо «розуміють, що буде удар у відповідь».

Згодом він знову повернувся до теми дронів, коментуючи ситуацію на фронті. Путін традиційно заявив про «наступальні дії» російських військ уздовж усієї лінії фронту, що не відповідає даним українського Генштабу.

«Ось ці дрони, удари по цивільній інфраструктурі. Для чого? Ну, щоб розхитати суспільство… створити якусь невпевненість у діях російських збройних сил», — заявив диктатор.

Водночас про найбільший удар українських дронів по Москві очільник Кремля не сказав ні слова.

Атаки БПЛА на Московський НПЗ — головне

Вранці 18 червня Москва зазнала масованої атаки сотень безпілотників, лунали вибухи, у мережі публікувалися кадри масштабних пожеж.

Згодом Сили оборони України підтвердили повторне ураження найбільшого в Москві НПЗ, розташованого в районі Капотня — за 15 км від Кремля. На заводі спалахнули пожежі щонайменше в п’яти місцях, Москву огорнув чорний дим. Російські ЗМІ писали, що це була найбільша атака на російську столицю з початку війни.

Інфографіка: NV

За даними Генштабу, на НПЗ було пошкоджено комплексну установку з переробки нафти, три резервуари РВС-10000 та один резервуар РВС-30000.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) констатували, що українські удари по Москві виявили слабкі місця російської ППО, а російські «військові кореспонденти» після атак почали відкрито критикувати цензуру та нездатність влади захистити населення від наслідків війни.

19 червня та 22 червня російська влада заявляла про нову атаку дронів на Москву, лунали вибухи. Генштаб ЗСУ згодом повідомив про ураження центру космічного зв’язку Дубна у Московській області РФ.