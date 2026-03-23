ЦАХАЛ оголосив про масштабні удари по інфраструктурі Тегерана
Удар по Тегерану 1 березня (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)
На світанку 23 березня Армія оборони Ізраїлю повідомила про початок масштабної серії ударів по об'єктах інфраструктури в Тегерані.
Про це ЦАХАЛ заявив у соцмережах.
Ізраїльські військові не уточнили, які саме цілі стали мішенню в іранській столиці, і обмежилися коротким повідомленням про нову хвилю атак.
У заяві ЦАХАЛ ідеться, що армія розпочала масштабну серію ударів по інфраструктурі «іранського терористичного режиму» в Тегерані.
18 березня іранські медіа повідомляли, що США та Ізраїль атакували найбільше газове родовище Ірану — Південний Парс, а також інші об'єкти в районі Асалуйє. За цими даними, через удари було зупинено виробництво на двох нафтопереробних заводах із сукупною потужністю близько 100 мільйонів кубометрів на добу.
Того ж дня іранські сили завдали масованого удару по промисловому місту Рас-Лаффан у Катарі, внаслідок чого була пошкоджена газова інфраструктура країни.