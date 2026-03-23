ЦАХАЛ оголосив про масштабні удари по інфраструктурі Тегерана

На світанку 23 березня Армія оборони Ізраїлю повідомила про початок масштабної серії ударів по об'єктах інфраструктури в Тегерані.

Про це ЦАХАЛ заявив у соцмережах.



Ізраїльські військові не уточнили, які саме цілі стали мішенню в іранській столиці, і обмежилися коротким повідомленням про нову хвилю атак.

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У заяві ЦАХАЛ ідеться, що армія розпочала масштабну серію ударів по інфраструктурі «іранського терористичного режиму» в Тегерані.

18 березня іранські медіа повідомляли, що США та Ізраїль атакували найбільше газове родовище Ірану — Південний Парс, а також інші об'єкти в районі Асалуйє. За цими даними, через удари було зупинено виробництво на двох нафтопереробних заводах із сукупною потужністю близько 100 мільйонів кубометрів на добу.

Того ж дня іранські сили завдали масованого удару по промисловому місту Рас-Лаффан у Катарі, внаслідок чого була пошкоджена газова інфраструктура країни.