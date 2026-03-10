Нардеп пояснив, що загрожує країнам Близького Сходу без допомоги України

Секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв'ю Radio NV пояснив, що станеться з країнам Близького Сходу, якщо Україна не допоможе їм відбивати атаки Іранських шахедів.

В ефірі Radio NV Костенко заявив, що після атак іранських шахедів, які збивали ракетами, країни Перської затоки вже зрозуміли, що для цього потрібні дешевші засоби, і звернулись по допомогу до України.

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«Тому що альтернативи українському досвіду немає - такої ж дешевої. Є тільки дорога, яка приведе до того, що виснажаться системи ППО. Виснажаться системи ППО за допомогою дешевих шахедів або, як їх називають, фальшдронів, обманок, а потім відкриється небо і своєю балістикою Іран може зруйнувати будь-яку країну, тим більше, що вони там дуже маленькі і відстані невеликі», — пояснив нардеп.

Він наголосив, що в Ірана ще є запас ракет і він здатен завдати країнам Перської затоки такої шкоди, від якої вони будуть оговтуватись ще довго.

Атаки Ірану на країни Перської затоки

28 лютого після старту операції США та Ізраїлю проти Ірану й убивства високопосадовців країни Тегеран запустив ракети та дрони на Ізраїль, а потім — на країни Перської затоки: про численні вибухи повідомлялося в Дубаї, Абу-Дабі (ОАЕ) та Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Також Іран атакував американські військові бази в Катарі, Бахрейні, Кувейті, Йорданії тощо.

В ОАЕ заявляли про іранську атаку сотнями ракет і дронів, було пошкоджено аеропорти, порти, американські консульства, цивільні об'єкти, повідомлялося про масштабні пожежі на нафтових об'єктах ОАЕ.

5 березня зазнав атаки з боку Ірану аеропорт в азербайджанському місті Нахічевань. Азербайджанське МЗС підтвердило інцидент, повідомивши про двох поранених, засудило атаку і запросило іранського дипломата Моджтабу Дермічілу для вручення ноти протесту і роз’яснень.

7 березня державне телебачення Ірану опублікувало звернення президента Масуда Пезешкіана, в якому він вибачився перед сусідніми країнами за удари по їхній території.

Пезешкіан заявив, що Іран припинить атаки на інші держави, якщо з їхніх територій не будуть здійснюватися удари по Ірану.

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За словами президента, таке рішення ухвалив тимчасовий керівний орган Ісламської Республіки. Пізніше центр командування Збройних сил Ірану заявив, що удари по американських та ізраїльських військових об'єктах продовжуватимуться, де б вони не знаходились.

Того ж дня стало відомо, що Іран продовжив атаки на країни Перської затоки попри заяву Пезешкіана.