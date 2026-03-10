Дим піднімається після удару по нафтопереробному заводу Bapco на острові Сітра в Бахрейні, 9 березня 2026 року (Фото: REUTERS)

Секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв'ю Radio NV пояснив, на що розраховували країни Перської затоки, не готуючись до атак Ірану.

«Звичайно, що ті країни Перської затоки не готувалися і, мабуть, розраховували… Якщо ми говоримо конкретно зараз про них, які зараз найбільше страждають від тих самих засобів, іранських шахедів, як і ми. І вони розраховували на те, що їх захистять, або розраховували, що Іран не буде, як кажуть, давати здачі. І розраховували залишитись нейтральними. Бо вони продають нафту, займаються своїми справами», — сказав Костенко в ефірі Radio NV.

Реклама

Він додав, що країни Перської затоки припускали, що Іран — проблема Ізраїлю і частково Саудівської Аравії та США, а також Росії і Китаю.

«Тому вони думали, що не буде такої проблематики, і тих запасів високоточної зброї і супер сучасних засобів протиповітряної оборони вистачить. І почалося, що коли на них йшли шахеди, вони збивали їх ракетами, які коштують 10 мільйонів доларів. Збивали шахед, який коштує 20−30 тисяч доларів», — підсумував нардеп.

Атаки Ірану на країни Перської затоки

28 лютого після старту операції США та Ізраїлю проти Ірану й убивства високопосадовців країни Тегеран запустив ракети та дрони на Ізраїль, а потім — на країни Перської затоки: про численні вибухи повідомлялося в Дубаї, Абу-Дабі (ОАЕ) та Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Також Іран атакував американські військові бази в Катарі, Бахрейні, Кувейті, Йорданії тощо.

В ОАЕ заявляли про іранську атаку сотнями ракет і дронів, було пошкоджено аеропорти, порти, американські консульства, цивільні об'єкти, повідомлялося про масштабні пожежі на нафтових об'єктах ОАЕ.

5 березня зазнав атаки з боку Ірану аеропорт в азербайджанському місті Нахічевань. Азербайджанське МЗС підтвердило інцидент, повідомивши про двох поранених, засудило атаку і запросило іранського дипломата Моджтабу Дермічілу для вручення ноти протесту і роз’яснень.

7 береня державне телебачення Ірану опублікувало звернення президента Масуда Пезешкіана, в якому він вибачився перед сусідніми країнами за удари по їхній території.

Пезешкіан заявив, що Іран припинить атаки на інші держави, якщо з їхніх територій не будуть здійснюватися удари по Ірану.

За словами президента, таке рішення ухвалив тимчасовий керівний орган Ісламської Республіки. Пізніше центр командування Збройних сил Ірану заявив, що удари по американських та ізраїльських військових об'єктах продовжуватимуться, де б вони не знаходились.

Реклама:

Того ж дня стало відомо, що Іран продовжив атаки на країни Перської затоки попри заяву Пезешкіана.