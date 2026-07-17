Газпром нафтохім Салават у Республіці Башкортостан у 2018 році (Фото: REUTERS/Maxim Nazarov/File Photo)

Атаки українських дронів по нафтопереробних заводах завдали серйозного удару по нафтовій інфраструктурі Росії, спричинивши економічний шок, наслідки якого дедалі помітніші у світі, зокрема й у США.

Про це у п’ятницю, 17 липня, пише Axios.

Як йдеться у статті, успішні атаки українських дронів по російській нафтовій інфраструктурі сприяють зростанню світових цін на енергоносії, які вже піднялися через війну з Іраном.

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Наслідки цього вже відчули у Сполучених Штатах. Після того як Росія заборонила експорт пального, ціни на дизель у США у четвер перевищили 5 доларів за галон (приблизно 1,32 долара за літр або 55−60 грн за літр — ред.).

Зростання цін відображає глобальну боротьбу за постачання пального, яке є критично важливим для таких галузей, як сільське господарство, будівництво та наземні перевезення.

Як пише Axios, заборона Росії на експорт пального є своєрідним «сигналом» — терміном, який у покері використовують для позначення непрямої підказки, — що свідчить про масштаб нинішніх потрясінь у російській економіці.

Видання зазначає, що оцінити реальний стан ситуації складно, оскільки Москва намагається приховати вплив війни на свою економіку після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Росія приховала значну частину економічної статистики від громадськості. Водночас деякі західні розвідувальні служби вважають, що навіть оприлюднені Москвою дані можуть коригуватися, щоб створити позитивнішу картину стану економіки.

Однак нинішню кризу стає дедалі складніше приховувати.

У звіті минулого тижня Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) повідомило, що з серпня 2025 року було зафіксовано щонайменше 100 ударів по російських нафтопереробних заводах. Останніми місяцями темпи атак зросли: лише у червні було зафіксовано щонайменше 10 ударів по НПЗ.

Керівниця відділу глобальних досліджень сировинних ринків JPMorgan Наташа Канева зазначила, що перебої з постачанням пального в Росії призвели до черг на АЗС, обмежень продажу та різкого зростання цін. За її оцінкою, деякі незалежні заправки продають пальне приблизно на 50% дорожче, ніж зазвичай.

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За словами Каневої, наслідки паливної кризи вже вийшли далеко за межі проблем для приватних водіїв. Вони дедалі більше впливають на сільське господарство, громадський транспорт, комунальні служби, логістику та малий бізнес, що свідчить про перехід від тимчасових незручностей до ширших економічних проблем.

Reuters повідомляє, що через масштабні перебої на власних нафтопереробних заводах Росія планує збільшити імпорт бензину з Індії.

Російська влада також розглядає можливість запровадження обмежень на продаж пального, щоб у першу чергу забезпечувати постачання продуктів до магазинів. Аналітики зазначають, що зростання вартості пального може створити проблеми для майбутнього врожаю в Росії.

Тим часом традиційні покупці російського дизельного пального — зокрема великі країни з економіками, що розвиваються, такі як Бразилія, — активно шукають альтернативні джерела постачання, дедалі частіше звертаючись до США.

Саме цей додатковий попит із-за кордону сприяє подальшому зростанню цін для американських споживачів.

Удари по російських НПЗ — що відомо

1 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що з початку року українські військові завдали ударів по 15 російських НПЗ, унаслідок чого станом на травень майже 40% потужностей первинної переробки нафти в РФ було виведено з ладу. 1 липня Міноборони України заявило, що в червні Сили оборони завдали ударів по 11 російських НПЗ.

6 липня Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Омського НПЗ за майже 2,5 тис. км від кордону України — останнього з 11 найбільших виробників бензину в РФ, ще не ураженого Силами оборони. Омський НПЗ також є найпотужнішим у Росії та має один із найвищих показників глибини переробки нафти в країні — близько 99%.

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У ніч на четвер, 9 липня, після атак безпілотників у Твері та Ставропольському краї виникли пожежі на нафтобазах, а російська влада підтвердила займання «на промислових об'єктах». Того ж дня дрони атакували Ленінградську область — за даними моніторингового каналу Supernova+, ймовірно, влучання сталося в НПЗ Кіришінафтооргсинтез у місті Кіриші.

15 липня один із найбільших нафтохімічних комплексів Росії — Газпром нафтохім Салават у Республіці Башкортостан — призупинив роботу після атаки українських безпілотників.

Від початку 2026 року російські нафтопереробні заводи зазнавали уражень щонайменше 194 рази — у 11 разів більше, ніж було за аналогічний період 2025 року.