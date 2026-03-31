У портах Усть-Луга та Приморськ у Ленінградській області Росії тривають великі пожежі на нафтовій інфраструктурі. Це підтверджують супутникові знімки Planet Labs від 30 березня.

Кадри оприлюднили журналісти Схем.



Після повторних ударів дронами по енергетичних об'єктах РФ, яких Сили оборони України завдали 29 березня, на знімках видно займання резервуарів на заводі Новатек-Усть-Луга. Йдеться про ємності, які після попередньої атаки 24 березня залишалися цілими. За інформацією Міноборони України, це підприємство виробляє нафтопродукти з газового конденсату, зокрема гас і дизельне пальне, що йдуть на експорт.



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У Приморську, як свідчать супутникові кадри, догорають резервуари державної компанії Транснафта, які були уражені ще під час попередніх атак. На знімках також видно пошкодження щонайменше 8 із 18 резервуарів.

За даними архівної версії сайту порту, кожен із цих резервуарів здатен вміщувати до 50 тисяч тонн нафти. Якщо виходити з актуальної вартості російської нафти марки Urals, загальна вартість нафти, яка могла зберігатися в уражених ємностях, може становити до 160 мільйонів доларів.