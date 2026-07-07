РФ навмисно здійснила масовану атаку на Київ напередодні саміту НАТО, який відбудеться 7–8 липня в Туреччині, щоб досягти "інформаційного ефекту". Кремль прагне переконати Захід не ухвалювати рішення щодо продовження чи збільшення підтримки України через побоювання, що Росія посилить свої удари.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 7 липня.

Міноборони РФ заявило, що Москва «не залишить без уваги» поставки Заходом дронів, ракет та боєприпасів Україні й, мовляв, у відповідь збільшить кількість та інтенсивність своїх ударів по Україні.

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Як зазначають експерти, Росія часто завдавала масштабних ударів по Україні напередодні великих міжнародних подій, таких як саміт США-Росія на Алясці в серпні 2025 року та численні двосторонні переговори між США та Україною, США та Росією, а також між Європою та Україною у 2025 та 2026 роках.

ISW зазначає, що напередодні зустрічей президента США Дональда Трампа з представниками України та Європи на саміті, російські чиновники намагаються представити Москву як сторону, готову до переговорів, а Київ — як перешкоду на шляху до миру.

6 липня Трамп заявив, що зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у кулуарах саміту НАТО. Високопоставлений представник США повідомив агентству Reuters, що американський президент обговорить із Зеленським шляхи припинення війни, а потім, ймовірно, проведе переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив 25 червня, що на саміті на Алясці була лише «пропозиція», але Трамп і Путін не дійшли згоди, і G7 опублікувала спільну заяву, в якій підтвердила свою єдину підтримку України 17 червня. Як зазначає ISW, адміністрація Трампа дедалі частіше публічно згадує про успіхи України на полі бою, зокрема про українські удари середньої та великої дальності по російських військових об'єктах та енергетичній інфраструктурі, а також про тактичні просування українських військ на кількох секторах фронту взимку та навесні 2026 року.

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Кремль, імовірно, намагається вплинути на сприйняття адміністрацією Трампа поточного перебігу війни напередодні можливого відновлення інтересу США та європейських країн до переговорів і нових спроб посадити Путіна за стіл переговорів, підсумували експерти.

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Саміт в Анкарі - головне

7−8 липня світові лідери 32 країн Північноатлантичного альянсу зберуться на саміт НАТО в Анкарі (Туреччина). Серед 32 лідерів країн-членів НАТО буде і президент США Дональд Трамп. Як нагадує Reuters, ключовим тлом саміту стане тиск Трампа на Європу щодо збільшення витрат на оборону, а також багатомісячна напруга між США та іншими країнами Альянсу, зокрема через Гренландію та війну в Ірані.

Поточна ситуація у війні Росії проти України стане ще однією з провідних тем зустрічі лідерів НАТО в Туреччині.

Напередодні саміту Росія розгорнула «балістичний терор» проти Києва, завдавши по столиці України низки масованих ударів із використанням десятків балістичних, крилатих ракет, Цирконів та сотень дронів. Станом на ранок 7 липня відомо про 19 жертв російської атаки.

У Білому домі раніше підтвердили, що Трамп матиме двосторонню зустріч із Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі. Кілька тижнів тому під час саміту G7 президент України намагався донести до американської сторони прохання України про отримання ліцензій від США на виробництво засобів ППО. Як очікується, цього разу Зеленський теж підніме питання гострої нестачі ракет-перехоплювачів для ЗРК Patriot в Україні.