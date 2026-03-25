Прем'єр-міністр Молдови Александру Мунтяну заявив, що влада вимагатиме від Росії компенсації через забруднення нафтопродуктами річки Дністер , що сталось унаслідок російського удару по Дністровській ГЕС. Про це повідомляє TV8 .

Мунтяну наголосив, що влада робитиме все, щоб збитки, завдані Молдові, були відшкодовані, а ті, хто скоїв, злочин, були притягнуті до відповідальності. Як наголосив прем'єр, на це може піти багато часу й може передбачати судові процеси.

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Депутат від Партії Дія та Солідарність (PAS) Ігор Кіріак також зазначив, що рахунок за збитки, завдані як Дністру, так і південному регіону, має бути надісланий РФ.

Водночас депутат від Партії соціалістів Республіки Молдова Влад Батрінча не підтримав такий підхід та запропонував спочатку провести офіційну експертизу зруйнованих об'єктів, щоб мати підстави для судового позову.

«Чому б вам не запросити експертизу цих зруйнованих об'єктів, щоб потім мати підставу, платіжний рахунок, розрахунок, щоб представити його в арбітражі», — зазначив Батрінча.

У ніч проти 7 березня Росія вперше масовано атакувала Дністровську ГЕС. Начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко повідомляв, що росіяни вдарили по регіону 11 дронами та чотирма ракетами Калібр.

12 березня Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України повідомило, що внаслідок атаки стався витік технічних мастил у річку Дністер. Забруднення поширилося по річці, досягнувши території Молдови.

Тоді підрозділи ДСНС розпочали практичні заходи, зокрема встановлення загороджувальних бонових ліній та використання сорбентів для локалізації й збору маслянистих забруднень.

15 березня в Молдові оголосили екологічну тривогу через удар Росії по Дністровській ГЕС.