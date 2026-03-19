Іран вдруге за добу ударив по ключовому енергетичному хабу Катару Рас-Лаффан

У Катарі заявили, що жертв після обох ударів немає (Фото: REUTERS/Stringer)

Іран двічі менш ніж за 12 годин атакував ракетами промислову зону Ras Laffan Industrial City у Катарі — ключовий енергетичний хаб країни та найбільший у світі центр зрідження природного газу.

Про це повідомляє CNN.



За даними QatarEnergy, перший удар завдав масштабних пошкоджень, а після другого обстрілу, який стався вранці 19 березня, на об'єкті спалахнули значні пожежі й було зафіксовано подальші серйозні руйнування. Рятувальні служби Катару ліквідовували наслідки атаки.

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У Катарі заявили, що жертв після обох ударів немає. Водночас атака по Рас-Лаффан стала однією з найсерйозніших ескалацій у регіоні, оскільки цей вузол є опорою катарської економіки та критично важливим для глобального ринку LNG.

Катар оголосив персонами нон ґрата військового та безпекового аташе посольства Ірану, а також їхній персонал після удару по промисловому місту Рас-Лаффан.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль і США заявили про атаки по Ірану — операції під назвою Рик лева (Ізраїль) і Епічна лють (США) 28 лютого.

Згодом Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що аятола Алі Хаменеї загинув унаслідок атаки у своїй резиденції, яка була повністю зруйнована, уранці 28 лютого.

У відповідь на атаку Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Також іранські ракети і дрони атакували військові бази США в Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії та Йорданії.

Згідно з даними аналітичної платформи Kpler, 2025 року Європа отримувала від Катару 7% усіх поставок скрапленого природного газу (СПГ).

2 березня в корпорації QatarEnergy офіційно підтвердили припинення виробництва СПГ і супутніх продуктів на своїх комплексах у містах Рас-Лаффан і Месаїд.

Також повідомлялося, що 2025 року QatarEnergy відвантажила 80,97 млн тонн ЗПГ, її виробнича потужність становить до 142 млн тонн на рік. За оцінками трейдерів, компанія поставляє 90−95% газу за довгостроковими контрактами і 5−10% за спотовими. Найбільшими інвесторами в QatarEnergy є світові енергетичні гіганти Exxon Mobil, Shell, TotalEnergies, Eni, Conoco.