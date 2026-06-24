Для атаки на Воронезький завод напівпровідникових приладів у Росії Україна могла скористатися ракетами американського виробництва AGM-188A Rusty Daggers.

Про це написав Forbes у середу, 24 червня.

Видання зауважило, що цей удар, хоча й був дещо менш видовищним за удар по Московському нафтопереробному заводу, напряму впливає на виробництво ракет державою-агресором РФ — Воронезький завод виробляв системи наведення зокрема для Х-101, які Росія запускає для атак на Україну.

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Rusty Daggers були розроблені в межах програми ВПС США щодо створення боєприпасів з розширеною дальністю польоту (ERAM). Метою було швидке створення далекобійної та недорогої зброї для винищувачів F-16. Хоча зброя використовуватиметься і американськими збройними силами, головною задачею був заявлений її експорт до України.

Ракети виробляла каліфорнійська компанія Zone 5, яку нещодавно поглинув норвезький багатонаціональний виробник ракет Kongsberg.

Видання зазначило, що придбання Україною 3550 одиниць Rusty Daggers за 825 млн доларів було «великим замовленням за низькою ціною». Це коштувало майже в 10 разів дешевше за британські ракети Storm Shadow — лише 246 тис. доларів.

Також Forbes акцентує на тому, що авіаційна зброя може завдавати ударів набагато швидше за безпілотники — відео атаки у Воронежі показують високошвидкісне вертикальне пікірування, коли спочатку пробивається дах будівлі, а потім стається вибух всередині.

Удару по заводу напівпровідників у російському Воронежі було завдано 22 червня. У Генеральному штабі ЗСУ уточнили, що підрозділи Повітряних сил використали для ураження високоточні крилаті ракети повітряного базування. На місці влучання у Воронежі спалахнула масштабна пожежа.

Оприлюднені супутникові знімки за 23 червня довели руйнування та пошкодження щонайменше двох будівель заводу в Воронежі.