В Ормузькій протоці снаряди уразили суховантаж під прапором Тайланду

Вантажне судно Mayuree Naree під прапором Таїланду після атаки в Ормузькій протоці, 11 березня 2026 року (Фото: ROYAL THAI NAVY/Handout via REUTERS)

У середу, 11 березня, невідомі снаряди уразили тайський суховантаж в Ормузькій протоці . Про це повідомляє The Guardian .

20 членів екіпажу корабля Mayuree Naree вдалось врятувати. Троє людей залишаються зниклими безвісти.

Судно, яке належить тайській транспортній компанії Precious Shipping зазнало нападу після виходу з порту Халіфа в Об'єднаних Арабських Еміратах.

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Суховантаж прямував до міста Кандла в Індії. Подробиці нападу наразі відсутні.

Reuters пише, що вибух стався в кормовій частині судна і спричинив пожежу в машинному відділенні, де працювали троє людей.

Фото: ROYAL THAI NAVY/Handout via REUTERS

Раніше американська розвідка попередила, що іранські війська почали мінувати судноплавний канал Ормузької протоки. Іран використовує невеликі судна, які можуть перевозити по 2−3 міни кожне.

28 лютого, у перший день початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану, повідомлялося, що Корпус вартових іранської революції нібито заборонив суднам проходити через Ормузьку протоку.

3 березня агентство Reuters із посиланням на іранські державні медіа написало, що у КВІР підтвердили погрозу відкривати вогонь по будь-якому судну, яке спробує пройти через протоку.

Інфографіка: NV

10 березня президент Дональд Трамп пригрозив, що США завдадуть по Іран удару «у 20 разів сильнішого», якщо Тегеран спробує заблокувати постачання нафти через Ормузьку протоку.

Того ж дня грецькому нафтовому танкеру вдалось пройти через Ормузьку протоку. Танкер Shenlong Suezmax місткістю 1 млн барелів перевозив саудівську нафту.

Ормузька протока є найважливішим у світі маршрутом експорту нафти та скрапленого природного газу (до 20% глобальних поставок), що з'єднує найбільших виробників вуглеводнів у Перській затоці, таких як Саудівська Аравія, Іран, Ірак, Катар, Кувейт та ОАЕ, з Оманською затокою та Аравійським морем.