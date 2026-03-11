В Ормузькій протоці снаряди уразили суховантаж під прапором Тайланду
Вантажне судно Mayuree Naree під прапором Таїланду після атаки в Ормузькій протоці, 11 березня 2026 року (Фото: ROYAL THAI NAVY/Handout via REUTERS)
У середу, 11 березня, невідомі снаряди уразили тайський суховантаж в Ормузькій протоці. Про це повідомляє The Guardian.
20 членів екіпажу корабля Mayuree Naree вдалось врятувати. Троє людей залишаються зниклими безвісти.
Судно, яке належить тайській транспортній компанії Precious Shipping зазнало нападу після виходу з порту Халіфа в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Суховантаж прямував до міста Кандла в Індії. Подробиці нападу наразі відсутні.
Reuters пише, що вибух стався в кормовій частині судна і спричинив пожежу в машинному відділенні, де працювали троє людей.
Раніше американська розвідка попередила, що іранські війська почали мінувати судноплавний канал Ормузької протоки. Іран використовує невеликі судна, які можуть перевозити по 2−3 міни кожне.
28 лютого, у перший день початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану, повідомлялося, що Корпус вартових іранської революції нібито заборонив суднам проходити через Ормузьку протоку.
3 березня агентство Reuters із посиланням на іранські державні медіа написало, що у КВІР підтвердили погрозу відкривати вогонь по будь-якому судну, яке спробує пройти через протоку.
10 березня президент Дональд Трамп пригрозив, що США завдадуть по Іран удару «у 20 разів сильнішого», якщо Тегеран спробує заблокувати постачання нафти через Ормузьку протоку.
Того ж дня грецькому нафтовому танкеру вдалось пройти через Ормузьку протоку. Танкер Shenlong Suezmax місткістю 1 млн барелів перевозив саудівську нафту.
Ормузька протока є найважливішим у світі маршрутом експорту нафти та скрапленого природного газу (до 20% глобальних поставок), що з'єднує найбільших виробників вуглеводнів у Перській затоці, таких як Саудівська Аравія, Іран, Ірак, Катар, Кувейт та ОАЕ, з Оманською затокою та Аравійським морем.