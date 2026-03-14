У Багдаді атакували посольство США: повідомляють про влучання у вертолітний майданчик

ЗМІ повідомляють про удар по посольству США в Багдаді (Фото: SOCIAL MEDIA/via REUTERS)

Посольство Сполучених Штатів у Багдаді (Ірак) було під атакою , під час якої по ньому, ймовірно, вдарили ракетою або безпілотником, однак точні обставини інциденту поки що з’ясовують.

Про це у суботу, 14 березня, пише The Guardian.

Двоє співробітників служб безпеки повідомили агентству AFP, що під час атаки було уражено територію посольства, проте точну причину поки не встановлено.

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За словами одного з джерел, у посольство міг влучити безпілотник, тоді як інше джерело припускає, що по території комплексу влучив снаряд, ймовірно ракета.

Раніше агентство Associated Press, посилаючись на двох іракських посадовців у сфері безпеки, повідомило, що ракета вдарила по вертолітному майданчику на території дипломатичного комплексу.

У посольстві поки що офіційно не коментували ці повідомлення. Водночас раніше дипломатична місія попереджала про можливі напади на громадян США, американські інтереси та критичну інфраструктуру, зазначаючи, що підтримувані Іраном угруповання вже атакували американські компанії та енергетичні об'єкти, і такі дії можуть повторитися.

У четвер, 12 березня, на заході Іраку розбився американський військовий літак-заправник Boeing KC-135 Stratotanker, який підтримував операцію армії США в Ірані. На його борту загинули шестеро американських військових.

7 березня повідомлялось, що Іран, ймовірно, атакував посольство США в Багдаді реактивними снарядами типу Катюша, проте жодна ракета не влучила на територію дипмісії, постраждалих серед американців не було.