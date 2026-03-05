«Підлий і боягузливий удар». Алієв оголосив бойову готовність № 1 після атаки Ірану на Нахічевань

Президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив, що Збройні сили країни привели у стан бойової готовності № 1 після атаки іранських безпілотників на Нахічевань. Військові готові до виконання будь-яких завдань.

Про це Алієв заявив під час засідання Ради безпеки, повідомляє азербайджанське видання Minval Politika.

За його словами, повну бойову готовність оголосили для ключових силових структур: підрозділів Міністерства оборони, Державної прикордонної служби та спеціальних підрозділів. Вони отримали наказ готуватися до будь-яких сценаріїв.

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Президент назвав атаку Ірану «терористичним актом» і підкреслив, що спроби перевірити силу країни вже отримували «нищівну відповідь». Нинішній інцидент, за його словами, матиме такий самий результат, а винні «пошкодують про скоєне».

Алієв також нагадав, що Азербайджан раніше допоміг Ірану евакуювати співробітників його посольства з Лівану. Заступник міністра закордонних справ Ірану звернувся до Баку з проханням, оскільки у іранської сторони не було спроможностей. Азербайджан оперативно відправив літак для евакуації дипломатів і відмовився від оплати, зазначивши, що допомога у складні часи надається без розрахунку.

Президент підкреслив, що після цього Азербайджан зазнав «підлого і боягузливого удару» по Нахічевані і попередив, що ніхто не повинен випробовувати силу країни.

5 березня безпілотники, що летіли з боку Ірану, впали на території Азербайджану. Один дрон впав на будівлю терміналу аеропорту в місті Нахічевань, а інший — поблизу школи.

В азербайджанському МЗС підтвердили удар дронів та заявили про двох постраждалих. Азербайджан викликав посла Ірану.

У Міністерстві оборони Азербайджану заявили, що атака іранських дронів не залишиться без відповіді.

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Водночас заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді заперечив причетність Тегерана до удару дронами по азербайджанському аеропорту. За його словами, цілями для ударів можуть стати лише ті країни, на території яких розташовані військові бази противників Ірану.

Збройні сили Ірану також заперечують дронову атаку на Азербайджан.